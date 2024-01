Obras de corredor de ônibus fazem com que Estrada Parque Taguatinga (EPTG) tenha novo desvio no Distrito Federal

Alterações no trânsito são válidas a partir desta sexta-feira (12)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, haverá um novo desvio do trânsito na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no Distrito Federal.

De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), o acesso à faixa da direita, na qual passam apenas veículos do transporte coletivo, será transferido para outro local.

A orientação do órgão é de que os ônibus sigam pela faixa exclusiva à esquerda e acessem a faixa mais à direita, 100 metros após ultrapassar o início da faixa reversa.

O governo explica que a mudança realizada busca melhorar o fluxo de veículos na região, que no momento conta com as obras do corredor de ônibus BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG).

A decisão também permite que os veículos que transitam no sentido Eixo Monumental acessem a faixa reversa ou a via marginal.

No caso dos condutores que vão para o Setor Policial Sul, o acesso deve ser realizado pela via marginal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte