HISTÓRIA: Cidade de São Paulo já teve linha de 97,5 km e que levava seis horas para ser percorrida

Serviço foi criado pelo então prefeito Jânio Quadros em 1986 e era circular

ADAMO BAZANI

Imagine ficar rodando em um ônibus na cidade de São Paulo por cerca de seis horas em uma única linha.

Isso era possível nos anos de 1980.

O sistema de transportes da capital paulista teve uma linha com 97,5 km de extensão, do tipo circular e que demorava mais de seis horas para ser percorrida.

Era a 222T – Circular Interbairros, operada pela CMTC (Companhia Municipal de Transportes Coletivos), antiga empresa pública da cidade.

A linha foi criada em 1986 pelo então prefeito Jânio Quadros que tinha o intuito de ligar bairros mais afastados sem passar pelo centro. Era como se fosse o rodoanel do “busão”.

O ônibus saía de Santana, na zona Norte, e voltava exatamente para Santana, fazendo um trajeto anti-horário e passava por bairros como Freguesia do Ó, Vila Leopoldina, Jaguaré, Vila Sônia, Morumbi, Santo Amaro, Interlagos, Jabaquara, Ipiranga, Sacomã, Vila Prudente, Sapopemba, Água Rasa, Tatuapé, Vila Maria.

Muitas destas regiões ainda não tinham estações de metrô.

O perfil de usuários era bem variado e ia desde gente que fazia deslocamentos curtos, usando uma parte pequena para os afazeres do dia a dia, como ir trabalhar e estudar, e algumas pessoas que percorriam trajetos maiores para passear mesmo. Estas principalmente, aos fins de semana.

Uma curiosidade é que nesta época, o embarque era pela porta traseira.

A linha deixou de existir em 1988 devido aos custos operacionais, baixa demanda em alguns dos trechos e à expansão dos trilhos, mas deixou um legado na história porque acabou trazendo uma experiência que permitiu entender melhor alguns deslocamentos bairro a bairro que hoje é o chamado subsistema local de distribuição, operado pelas antigas cooperativas de transportes.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes