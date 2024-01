Empresa de transporte São Miguel oferta vagas de emprego em Uberlândia (MG)

Oportunidades são para motoristas, manobristas e auxiliares de almoxarife

YURI SENA

A concessionária São Miguel de transporte público em Uberlândia, Minas Gerais, anuncia a abertura de 14 vagas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem funções para motoristas, manobristas e auxiliares de almoxarife, oferecendo salários entre R$ 1,4 mil e R$ 2,6 mil.

Os interessados são incentivados a conferir as especificações e requisitos específicos para cada vaga, proporcionando uma chance de integrar a equipe da São Miguel e contribuir para a eficiência do transporte público na região.

Confira as especificações e requisitos de cada vaga:

Motorista Transporte Coletivo – 10 vagas

Requisitos: experiência de um ano, CNH D ou E, ensino fundamental, curso de transporte é passageiro.

Salário: R $ 2.632,96

Benefício: ticket alimentação, cesta básica, gratuidade no transporte público, convênio médico e odontológico para titular e dependentes, convênio com farmácia, parceria com o SES SENAT para fisioterapia, nutricionista, odontologia, psicologia.

contato: recrutamento.smu@gmail.com (34) 98443-5892

Manobrista- 3 vagas

Requisitos: não exige experiência, CNH D ou E, ensino fundamental e disponibilidade para trabalhar a noite

Salário: R $ 1.649,96 + adicional noturno

Benefício: ticket alimentação, cesta básica, gratuidade no transporte público, convênio médico e odontológico para titular e dependentes, convênio com a farmácia, parceria com o SES SENAT para fisioterapia, nutricionista, odontologia, psicologia.

contato: recrutamento.smu@gmail.com (34) 98443-5892

Auxiliar de Almoxarife- 1 vaga

Requisitos: experiência de 3 a 6 meses, ensino médio, pacote office e disponibilidade para trabalhar a noite.

Salário: R $ 1.450,00 + adicional noturno

Benefício: ticket alimentação, cesta básica, gratuidade no transporte público, convênio médico e odontológico para titular e dependentes, convênio com a farmácia, parceria com o SES SENAT para fisioterapia, nutricionista, odontologia, psicologia e cursos.

contato: recrutamento.smu@gmail.com (34) 98443-5892

Yuri Sena, para o Diário do Transporte