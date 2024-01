Empresa de transporte rodoviário na Nigéria, Chimezie & Bros adquire um Busscar Vissta Buss 360 com chassi Mercedes-Benz O-500 RSD

Veículo foi exportado para a África conta com 59 poltronas Class Convencional

ARTHUR FERRARI

A Busscar iniciou o ano exportando um Vissta Buss 360 para a Chimezie & Bros, da Nigéria. O veículo enviado ao país africano no mês de janeiro foi montado sobre chassi Mercedes-Benz O-500 RSD e conta com 59 poltronas Class Convencional, equipadas com tomada USB, apoio de pés e apoio de braço lateral reclinável.

O ônibus possui porta pacotes com luz de leitura, três monitores no salão e itinerário eletrônico. O modelo conta ainda com quinta poltrona no final do corredor, portas traseira e dianteira, e poltrona do motorista com amortecedor pneumático, apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos.

O diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, destaca os diferenciais do modelo exportado. “Este veículo apresenta conjunto de som completo, janela com dois vidros de correr fumê e bagageiros com trava pneumática, garantindo o conforto do motorista e dos passageiros”, comenta.

De acordo com Klaus von Winckler, Export Regional Sales Caio e Busscar Overseas e Oriente Médio, a negociação evidencia a importância do produto da marca joinvilense no mercado nigeriano. “A Chimezie & Bros é nosso cliente há quatro anos e a qualidade e robustez dos ônibus Busscar reforçam essa parceria e consolidam a marca nesse mercado”, pontua.

Cliente recorrente da encarroçadora joinvilense, a Chimezie & Bros possui em sua frota outros três Vissta Buss 360. A expectativa da empresa nigeriana é adquirir novos modelos Busscar em 2024.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte