Transporte de Salvador (BA) tem operação especial para Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (11)

Barreiras de trânsito serão instaladas ao longo da Cidade Baixa e 250 agentes vão atuar na operação montada para a festa

MICHELLE SOUZA

Nesta quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, acontece em Salvador (BA), a tradicional festa de Lavagem do Bonfim. Durante o evento, os órgãos da Prefeitura vão atuar em diversos pontos da Cidade Baixa, desde a Conceição da Praia até a Colina Sagrada, para garantir a organização do tráfego, a segurança e o acesso à saúde para baianos e turistas que irão participar do evento.

A Transalvador (Superintendência de Trânsito de Salvador) vai fazer algumas mudanças no tráfego de veículos. Mais de 100 barreiras de trânsito serão instaladas ao longo da Cidade Baixa e 250 agentes da autarquia municipal vão atuar na operação montada para a festa. As vias por onde passam o cortejo serão bloqueadas a partir das 6h desta quinta-feira, entre os bairros do Comércio e do Bonfim. Além do trajeto do cortejo, outros trechos da Cidade Baixa terão alterações para a circulação e o estacionamento de veículos entre a quarta-feira (10) e o domingo (14), data de encerramento das festividades ao Senhor do Bonfim.

A partir da meia-noite da quinta-feira (11) o estacionamento de veículos será proibido nas vias por onde o cortejo vai passar. Das 8h de quinta às 4h do domingo (14) ocorrerá a proibição de circulação e estacionamento de qualquer veículo na Praça Senhor do Bonfim, Praça Teodósio Rodrigues de Farias, Praça Euzébio de Matos, Rua Porto da Lenha, Rua Visconde de Cabo Frio, Ladeira dos Romeiros, Ladeira Porto Bonfim e Rua Travasso do Meio. No mesmo dia, a partir das 5h, o trecho entre a Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe e a Avenida Engenheiro Oscar Pontes (até o Moinho Salvador) terá tráfego com sentido duplo. Já às 6h, a Rua Luiz Régis Pacheco (a partir da confluência com a Rua 26 de Dezembro, na direção final de linha do Uruguai e a partir da confluência com a Rua Couceiros de Abreu, na direção Mares) e a Rua Boa Vista (na direção Rua Resende Costa) passarão a ter sentido único. Das 6h do dia 11 às 4h do dia subsequente, as vias Rua Augusto Mendonça e Rua Polidoro Bittencourt (sentido Dendezeiros / Boa Viagem), Rua Visconde de Caravelas (a partir do Largo do Papagaio) e Rua Henrique Dias (em toda extensão, no sentido Ribeira /Largo de Roma) passarão a ter sentido único. Mais de 100 barreiras de trânsito vão ser instaladas nas imediações do trajeto do cortejo, para possibilitar a realização da festa.

A Guarda Civil Municipal vai atuar na lavagem do Bonfim com aproximadamente 120 agentes. Eles iniciarão as atividades antes dos festejos em apoio às fiscalizações e ordenamentos realizados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública.

O Elevador Lacerda funcionará das 6h à 0h, e o Plano Inclinado Gonçalves vai operar das 7h às 18h, nas proximidades da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, ambos normalmente e gratuitamente. Os planos Inclinados do Pilar e Liberdade – Calçada, além do Elevador do Taboão, também irão funcionar normalmente nesta quinta, todos eles sem cobrança de tarifa.

O transporte público será realizado das 6h da quinta-feira (11) à 0h de sexta-feira (12), com 20 linhas para vários pontos da cidade, como Base Naval, Paripe, Santa Cruz, Cabula, entre outros, tendo os horários de saída prolongados até a meia-noite. Por causa de alguns bloqueios no trânsito, as linhas de ônibus que trafegam pela região terão o itinerário modificado, e ainda serão disponibilizados 46 ônibus da frota reguladora no Terminal da Ribeira e na Estação da Lapa.

Para facilitar o deslocamento dos participantes da festa, pontos de táxis e mototáxis serão implementados em locais estratégicos.. Os pontos da região da Cidade Baixa serão desativados e dois pontos especiais serão instalados: um nas proximidades do Ferry Boat, e outro no Largo de Roma, próximo ao Hospital da Mulher. Ambos os locais terão táxis e mototáxis à disposição para os usuários. Os mototaxistas ganharão um terceiro ponto, próximo à Colina Sagrada. O novo local será na Rua da Imperatriz, em frente ao Colégio São José.

A Secretaria Municipal da Saúde irá montar um esquema especial de atendimento, com um módulo assistencial composto por 11 leitos, ao lado da Colina Sagrada, com funcionamento 24 horas, das 6h do dia 11 às 6h do dia 12. Serão disponibilizadas três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, uma delas ficará disponível no módulo para possíveis remoções nas ocorrências que necessitarem de transferências para a Unidade de Pronto Atendimento Santo Antônio, localizada na Avenida Dendezeiros do Bonfim. Outras duas ambulâncias acompanharão o cortejo para o atendimento ágil de possíveis ocorrências no percurso entre o bairro do Comércio e a Colina Sagrada, no Bonfim.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte