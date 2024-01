Pindamonhangaba (SP) inaugura novo Terminal Rodoviário nesta quarta (10)

Local com 9.700m² fica localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra; obras custaram R$ 10 milhões

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Pindamonhangaba (SP) entregou nesta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, o novo Terminal Rodoviário da cidade.

Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, no sentido de São Paulo para o Rio de Janeiro, ao lado do campus da Unifunvic, o terminal conta com espaço de 9.700m² entre plataforma e área de circulação, além de prédio com 1.860 m².

Com a inauguração, a rodoviária que antes funcionava no prédio localizado no bairro Alto Cardoso deixa de funcionar. O imóvel deve ser destinado para atividades culturais, de lazer e entretenimento, segundo a gestão municipal.

As obras tiveram investimento de R$ 10 milhões, gerando uma estrutura que conta com dez vagas na plataforma de embarque e desembarque, área de estacionamento para ônibus, área administrativa com vestiário e copa para funcionários, guichês, sanitários públicos acessíveis, fraldário, guarda-volume, espaços para locação de pontos comerciais e praça de alimentação.

De acordo com a prefeitura, a empresa Tarobá, responsável pela gestão do terminal, ainda tem espaços disponíveis para locação.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte