EM PRIMEIRA MÃO: Bilheterias em 16 estações do Metrô de São Paulo terão horários de atendimento reduzidos somente para entre 6h e 22h

Medida afeta linhas 1,2 e 3 de metrô e 15 de monotrilho; Funcionários receberam comunicados

ADAMO BAZANI

Colaboraram Guilherme Strabelli e Arthur Ferrari

Ao menos 16 bilheterias de estações do Metrô de São Paulo vão ter horário de funcionamento reduzido para apenas entre 6h e 22h a partir da próxima segunda-feira, 15 de janeiro de 2024.

Até então, as bilheterias atendem no mesmo horário de funcionamento das linhas, das 04h40 à meia noite.

Ou seja, entre 04h40 e 06h e entre 22h e meia noite, quem não tiver bilhete, não terá como comprar a passagem nestas estações em bilheterias físicas.

Os funcionários receberam o comunicado nesta terça-feira, 09 de janeiro de 2024, e o Diário do Transporte teve acesso à imagem do documento.

No aviso, os trabalhadores são instruídos a orientar os passageiros a comprarem os bilhetes pelos canais virtuais do TOP, a bilhetagem dos ônibus metropolitanos das linhas da EMTU e dos trilhos.

A medida afeta as linhas 1,2 e 3 de metrô e 15 de monotrilho, todas de operação estatal.

Veja as estações que terão horários reduzidos de atendimento:

Linha 1-Azul (metrô): Santa Cruz, Vila Mariana, Tiradentes e Carandiru

Linha 2-Verde (metrô): Sumaré, Clínicas, Chácara Klabin e Alto do Ipiranga

Linha 3-Vermelha (metrô): Marechal Deodoro, Santa Cecília, Pedro II e Brás

Linha 15-Prata (monotrilho): Oratório, São Lucas, Camilo Haddad e Fazenda da Juta

No início da tarde desta terça-feira (09), o Diário do Transporte entrou em contato com o Metrô para obter os detalhes, que confirmou na manhã desta quarta-feira (10) a informação obtida em primeira mão por este site e informou que haverpa uma transição com a presença de funcionários para orientação e que estas estações escolhidas têm baixo movimento à noite

A partir de 15 de janeiro, as bilheterias de 16 estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô passarão a funcionar das 6h às 22h. Para isso, foram escolhidas as estações de menor fluxo de venda de cada uma das linhas.

Os passageiros serão avisados com comunicação visual e sonora nesses locais dos novos horários de atendimento das cabines de venda.

A medida também leva em conta que a maior parte dos acessos à rede se dá por cartões de transporte (Vale Transporte, Bilhete Único, Bilhete TOP), bem como a possibilidade de compra nas máquinas de autoatendimento, por celular ou rede credenciada.

As máquinas de autoatendimento continuam disponíveis em todas as estações, inclusive nas estações que terão o horário das bilheterias alterados. Os passageiros ainda podem adquirir seus bilhetes de embarque pelos meios digitais, seja pelo aplicativo do cartão de transporte TOP ou pelo Whatsapp. Também há a opção de aquisição das passagens na rede de venda credenciada (confira abaixo as opções de compra).

ESTAÇÕES COM MUDANÇA DE HORÁRIO DA BILHETERIAS

Linha 1-Azul: Tiradentes, Carandiru, Vila Mariana e Santa Cruz;

Linha 2-Verde: Sumaré, Chácara Klabin, Alto do Ipiranga e Clínicas;

Linha 3-Vermelha: Marechal Deodoro, Santa Cecília, Pedro II e Brás;

Linha 15-Prata: Oratório, São Lucas, Camilo Haddad e Fazenda da Juta.

OPÇÕES DE COMPRA DE BILHETE

Aplicativo para celular: aplicativo “TOP” – disponível para Android e iOS

Whatsapp: 11 3888-2200 – Pagamento Via Pix – enviar mensagem para este número e seguir as instruções

Máquinas de autoatendimento/Débito: Pagamento em cartão de débito – Disponível em todas as estações do Metrô

Máquinas de autoatendimento/Dinheiro: Pagamento em notas ou moedas. Não fornece troco – Disponível nas estações do Metrô

Rede Credenciada: Confira a relação no site https://www.boradetop.com.br/mapa

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaboraram Guilherme Strabelli e Arthur Ferrari