Rondonópolis (MT) terá novo terminal de ônibus na região central; frota municipal ganhará 50 coletivos com ar-condicionado e conexão Wi-Fi

Construção será realizada pela ML Engenharia e terá investimento de R$ 11 milhões

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, o prefeito de Rondonópolis (MT), Zé Carlos do Pátio, oficializou por ordem de serviço a construção do novo terminal de ônibus no centro do município; o anúncio foi feito durante coletiva de imprensa.

As obras ficarão a cargo da empresa ML Engenharia, com um investimento de R$ 11 milhões.

O local selecionado para o terminal é o mesmo da antiga rodoviária na região central, que tem partes abandonadas desde o início dos anos 2000, servindo como estacionamento improvisado hoje em dia.

Após a conclusão dos trabalhos, a rodoviária terá seis estações de embarque e desembarque, sala para setor administrativo, praça de alimentação, banheiros com acessibilidade, fraldário e sistema de combate a incêndio.

O prefeito ressaltou que, por meio da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC), será realizada a aquisição de 50 ônibus equipados com ar condicionado e Wi-Fi.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte