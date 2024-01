Artesp inicia processo de desapropriação para concluir duplicação da rodovia Rio Claro-Araras

Área a ser ocupada nas obras chega a 160 mil metros quadrados; estrada liga as rodovias Washington Luís (SP-310) e Anhanguera (SP-330)

ALEXANDRE PELEGI

Está perto de terminar a tão esperada duplicação total da rodovia SP-191 (Wilson Finardi), que liga as cidades de Rio Claro e Araras, no interior de São Paulo.

Em publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 08 de janeiro de 2023, a Artesp, Agência de Transportes do Estado, encaminhou ao Secretário de Parcerias em Investimentos, minuta de Decreto de Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação.

O processo será feito pela Concessionária de Rodovias do interior Paulista S.A. – INTERVIAS, e as áreas necessárias à implantação de duplicação vão do Km 49+700 ao Km 74+721, com áreas que totalizam 159.781,54 m².

A SP-191 liga as rodovias Washington Luís (SP-310) e Anhanguera (SP-330). Em 2019 foram concluídas as obras de duplicação dos trechos próximos aos dois municípios.

Um disputa judicial atrasou a duplicação do restante da estrada.

Em 2021, diante da alegação que o trecho ainda não alcançou o volume de tráfego exigido em contrato, a Intervias recorreu à Justiça.

