SPTrans desvia linha 8538/10 – Freguesia do Ó/Praça do Correio a partir desta segunda-feira (8)

Mudança ocorre durante interferência viária na Rua João Alves Pimenta

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, a linha de ônibus municipal 8538/10 – Freguesia do Ó/Praça do Correio sofre desvio por conta de uma interferência viária na Rua João Alves Pimenta, nº 878.

De acordo com a SPTrans, o ponto inicial do itinerário será remanejado para a Av. Tomás Rabelo e Silva, na Freguesia do Ó, próximo ao ponto da linha 8542/21.

Ida: Av. Tomás Rabelo e Silva, Av. Fuad Lutfalla, Av. Brasilina Vieira Simões, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brasilina Vieira Simões, Av. Fuad Lutfalla, Av. Tomás Rabelo e Silva, Rua Manoel de Souza Azevedo, Av. Tomás Rabelo

e Silva.

Atenção

Os pontos de parada instalados na Av. Fuad Lutfalla, s/nº (ponto inicial) e Av. Fuad Lutfalla, nº 1376 (sentido bairro) ficarão desatendidos. Os passageiros deverão realizar o

embarque e/ou desembarque na Av. Brasilina Vieira Simões nº 106 (sentido Centro) e nº 90 oposto (sentido bairro).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte