Novos ônibus de Rio Claro (SP) não mudaram horários nem itinerários

Rotas permanecem inalteradas, assim como antes da transição para a nova empresa “Sou Rio Claro”

YURI SENA

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana emitiu nesta terça-feira, 3 de janeiro de 2024, um informe aos usuários do transporte coletivo em Rio Claro. Destaca-se que os horários e itinerários dos novos ônibus da cidade permanecem inalterados, mantendo-se conforme estabelecidos antes da transição para a nova empresa.

Desde o último sábado, 30 de dezembro de 2024, o município passou a ser atendido pela empresa Sou Rio Claro, que disponibilizou 50 ônibus em operação, todos equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade. O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Paulon, esclarece que, apesar de ser uma nova empresa, não houve alterações nos horários e linhas dos ônibus. A Sou Rio Claro mantém os mesmos itinerários e cronograma estabelecido anteriormente.

Cerca de 20 dos ônibus em circulação são totalmente novos, com zero quilômetro, e estão equipados com carregadores de celular para maior comodidade dos usuários. Além disso, a empresa Sou Rio Claro iniciou a operação de cinco vans dedicadas a atender especificamente pessoas com deficiência física. Essas iniciativas visam aprimorar a qualidade do serviço de transporte coletivo no município.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte