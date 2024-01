Desvio de trânsito na EPTG, em Brasília (DF), no sentido Eixo Monumental, começa nesta quarta (10)

Alteração será adotada para a implantação do corredor de ônibus BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas

GUILHERME STRABELLI

Os cidadãos que trafega pela Estrada Parque Taguatinga (EPTG) terão que utilizar um desvio de trânsito a partir desta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. O desvio será adotado para a implantação do corredor de ônibus BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig).

Os motoristas que se deslocam na EPTG, no sentido Eixo Monumental, deverão acessar a faixa reversa ou a via marginal, antes do viaduto com a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

Por sua vez, os motoristas que desejarem chegar ao Setor Policial Sul devem seguir obrigatoriamente pela marginal até antes do viaduto de acesso ao Setor Policial. Segundo as autoridades, a orra será realizada num trecho de 640 metros que se estende da altura do viaduto da Epia até a chegada à Octogonal.

“Essa é a primeira de uma série de desvios de trânsito que será adotada ao longo da via para a continuidade das obras do Corredor Eixo Oeste. Vamos aproveitar esse período de férias escolares em que o fluxo de veículos é menor para que os motoristas possam se adaptar à mudança”, explica a secretária-executiva de Obras, Janaína Chagas.

No trecho que passará por obras, três das quatro faixas (as mais à esquerda) ficarão totalmente bloqueadas. A única livre será exclusiva para transporte coletivo.

Os motoristas que trafegam na Epia Norte também precisam ficar atentos, já que a alça do viaduto que dá acesso à via Epig ficará interditada durante todo o período da obra. Quem quiser acessa a via Epig deverá utilizar o retorno em frente à Novacap.

A obra

As obras na via Epig preveem a implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, a construção de nove viadutos, estações BRT, passagens para pedestres e ciclovias. Por questões de logística e segurança, esses serviços serão feitos em seis trechos.

O primeiro trecho, situado na interseção da via EPTG com a via Epig, abrange a implantação de corredor BRT, a construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte