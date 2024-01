Artesp marca segunda fase de licitação de R$ 20 milhões destinada a contratar serviços de fiscalização e controle operacional do transporte intermunicipal

Apenas um consórcio foi habilitado na fase técnica; na próxima terça-feira (09) agência fará julgamento da proposta de preços

ALEXANDRE PELEGI

A Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) publicou nesta sexta-feira, 05 de janeiro de 2024, a data da sessão de julgamento das propostas de preços para a concorrência pública destinada à prestação de Serviços Especializados de Engenharia e Apoio Técnico às atividades de competência legal da Diretoria de Procedimentos e Logística – DPL.

A concorrência é um novo processo para a seleção de empresa que auxiliará na regulamentação, fiscalização do transporte coletivo e coibição do transporte não autorizado nas estradas paulistas.

No dia 07 de dezembro de 2023 a agência realizou a primeira fase da concorrência, com a sessão de exame das propostas técnicas. Apenas o Consórcio Trail – EHP – Sondotécnica foi classificado, com a Nota Final (NT) 82,60.

Na publicação desta sexta-feira (05), a Artesp comunica que não houve interposição de recurso administrativo contra o resultado, e que por conta disso prosseguirá o certame para a fase de análise da proposta de preço.

A data ficou marcada para a próxima terça-feira, 09 de janeiro de 2024, às 10h30min.

O Diário do Transporte divulgou em primeira mão a autorização do Conselho Diretor da Agência para o lançamento do edital, no valor total estimado de quase R$ 20 milhões (R$ 19.814.077,44), para o período de 12 meses.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes