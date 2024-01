Vale-Transporte em Mauá sobe para R$ 7 nesta sexta (05), mas tarifas em dinheiro e Cartão SIM não mudam

Outras cidades do ABC, como Santo André e Diadema, também praticam Vale-Transporte com preço maior que a tarifa comum

ADAMO BAZANI

A partir desta sexta-feira, 05 de janeiro de 2023, o Vale-Transporte comprado pelos empregadores aos funcionários está mais caro em Mauá, no ABC Paulista.

O valor passa de R$ 6 para R$ 7.

Já a tarifa comum não tem aumento, permanecendo em R$ 5 para pagamento em dinheiro e R$ 4,20 pelo Cartão SIM, o bilhete do sistema municipal.

Outras cidades do ABC também cobram tarifa maior pelo Vale-Transporte em relação à modalidade comum.

Em Diadema, não houve aumento da tarifa comum, mas o Vale-Transporte passou de R$ 6 para R$ 7.

Em Santo André, o Vale-Transporte também subiu de R$ 6 para R$ 7 e, mesmo assim, a tarifa comum subiu, indo de R$ 5 para R$ 5,70.

Em São Bernardo do Campo, a tarifa é de R$ 5,95, mas para todas as modalidades: comum e vale-transporte.

TARIFA AUMENTA:

Santo André:

A partir de 03 de janeiro de 2023, a tarifa paga pelo passageiro com o cartão de transporte do município ou em dinheiro vai de R$ 5 para R$ 5,70.

Já o empregador que compra o vale-transporte para os funcionários vai se dar pior ainda: a tarifa sobe para R$ 7.

São Bernardo do Campo:

A partir de 1º de janeiro de 2024, a tarifa de ônibus em São Bernardo do Campo, maior cidade do ABC Paulista, irá para R$ 5,95.

O valor será para pagamento em dinheiro, cartão comum e vale-transporte e, segundo a prefeitura, proporcionalmente será, em média, uma tarifa menor que de outas cidades da região que vão praticar valores menores na modalidade comum, mas o vale-transporte irá para R$ 7, como em Santo André e Diadema.

TARIFA REDUZIDA:

Osasco:

A tarifa de ônibus na cidade será reduzida de R$ 5,30 para R$ 5 para quem utiliza o Cartão BEM (Bilhete Eletrônico Municipal). Nos pagamentos em dinheiro, o valor continua em R$ 5,30.

TARIFA CONGELADA:

São Paulo (capital):

Pelo quarto ano consecutivo, a tarifa dos ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte) ficará em R$ 4,40.

Guarulhos:

A cidade de Guarulhos vai manter a passagem em R$ 5,10 em 2024

Mogi das Cruzes:

Em Mogi das Cruzes, a tarifa de ônibus em 2024 continuará sendo de R$ 5.

Suzano:

A prefeitura de Suzano confirmou que as passagens continuarão em R$ 5,30 em 2024. O último reajuste aconteceu no começo de 2023, com aumento de 6%.

Taboão da Serra:

O preço da passagem de ônibus em Taboão da Serra vai permanecer em R$ 5.

TARIFA CONGELADA SÓ EM ALGUMAS MODALIDADES:

Diadema:

A prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, vai manter em 2024 os valores das tarifas de ônibus em R$ 4,25 pelo Cartão SOU na modalidade comum e em R$ 5,50 para os pagamentos em dinheiro. Porém, para o empregador que paga o Vale-Transporte para os funcionários, a conta vai ficar alta e a tarifa passará de R$ 6 para R$ 7. O novo valor entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Mauá:

A tarifa de ônibus em Mauá, no ABC Paulista, vai ser mantida em 2024 em R$ 4,20 para os passageiros que pagam com o bilhete eletrônico da cidade (Cartão SIM).

O valor de R$ 5 também não será alterado para os usuários que pagam com dinheiro.

Mas o empregador que compra o Vale-Transporte para o funcionário vai desembolsar mais.

Nesta modalidade, o valor vai passar de R$ 6 para R$ 7 a partir de 05 de janeiro de 2024

Itaquaquecetuba:

A partir de 1º de janeiro de 2024, os ônibus municipais em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, passam a ter três valores de tarifa.

Para quem paga com o cartão integração Viaja Fácil, o bilhete da cidade, haverá redução de R$ 0,20 passando de R$ 5,30 para R$ 5,10 na modalidade comum e, para os estudantes, a redução será de R$ 0,10 passando de R$ 2,65 para R$ 2,55.

Já para quem paga em dinheiro, no ano de 2024, não haverá reajuste da tarifa de ônibus com o valor permanecente em R$ 5,30.

A conta vai cair sobre o empregador que compra o Vale-Transporte para os funcionários, que desembolsará mais R$ 1, com a tarifa passando de R$ 5,30 para R$ 6,30.

TARIFA ZERO TODOS OS DIAS NA GRANDE SÃO PAULO:

São Caetano do Sul, Vargem Grande Paulista

