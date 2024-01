Tarifa de ônibus em Contagem (MG) volta a R$ 5,50 após imbróglio judicial

Aumento havia sido suspenso no dia 30 de dezembro de 2023, mas prefeitura recorreu da decisão e manteve o reajuste

GUILHERME STRABELLI

A tarifa dos ônibus da cidade de Contagem, em Minas Gerais, voltou ao valor de R$ 5,50 nesta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. O valor havia sofrido reajuste e subido para R$ 6,00 no último dia 29 de dezembro.

Na quarta-feira, 3 de janeiro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou uma multa de R$ 200 mil caso a prefeitura não cumprisse a decisão judicial anterior, e suspendesse o aumento do valor da tarifa.

A suspensão do reajuste já havia sido determinada pela Justiça no dia 30 de dezembro, mas a prefeitura recorreu da decisão e afirmou que esperaria o julgamento do recurso, mantendo a passagem em R$ 6,00.

Na capital Belo Horizonte, o aumento da passagem também chegou a ser suspenso por uma decisão judicial, mas o reajuste foi retomado após julgamento em segunda instância. O valor subiu de R$ 4,50 para R$ 5,25.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte