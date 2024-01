Tarifa de ônibus em Apucarana (PR) sofre reajuste a partir deste domingo (7)

Passagem irá aumentar de R$ 4,00 para R$ 4,50

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir do próximo domingo, 7 de janeiro de 2024, a tarifa do transporte coletivo urbano de Apucarana, no Paraná, sofrerá reajuste.

A passagem passará de R$4,00 para R$4,50, e para estudantes custará R$ 2,25. A alteração está oficializada em decreto publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (5).

O documento estabelece que a Viação Apucarana Ltda (VAL), que opera na cidade e região ao redor, fica autorizada a reajustar os preços de passagens nas linhas urbanas e distritais.

“A VAL está negociando reajuste salarial com seus funcionários e também tem outros custos como pneus e peças de reposição”, explicou Carlos Mendes, superintendente de transportes da Prefeitura de Apucarana.

De acordo com o representante do poder público, “ao fim da pandemia o serviço recuperou 78% dos usuários, enquanto que 22% deixaram de utilizar o transporte coletivo urbano, e isso impactou no custeio do serviço”.

Mesmo com a alteração no valor da tarifa, a prefeitura segue com a gratuidade dos idosos, gestantes, linha saúde, deficientes físicos e estudantes.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte