Linhas de ônibus serão transferidas para novo terminal em Fortaleza (CE)

Terminal Papicu é reconhecido como um dos mais movimentados da cidade

YURI SENA

A partir desta sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, Fortaleza terá a transferência gradual de 27 linhas de ônibus para o recém-inaugurado terminal provisório do Papicu. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que, ao longo do tempo, essas linhas serão realocadas para a nova plataforma do terminal, situada ao lado do antigo, próximo ao mercado de atacado Sam’s Club. O Terminal Papicu, reconhecido como um dos mais movimentados da cidade, atende aproximadamente 160 mil passageiros por dia.

Com a reorganização, as linhas passam a operar exclusivamente em duas plataformas, sem impacto na eficiência do terminal. A alteração visa facilitar as obras de construção da nova Estação Papicu da Linha Leste do Metrofor, com previsão de início em 8 de janeiro. A plataforma provisória está equipada com banheiros públicos, sala de descanso para operadores e oferece 35 vagas de estacionamento para os ônibus.

Já a bilheteria, permanecerá funcionando normalmente pela Rua Pereira de Miranda. Com a redistribuição das linhas, os ônibus terão acesso pela Rua Pereira de Miranda (entrada e saída da plataforma A), Avenida Jangadeiro (entrada e saída da plataforma improvisada) e Avenida Engenheiro Santana Júnior (entrada também da plataforma improvisada). Uma passarela para pedestres será construída na Rua Lauro Nogueira, que será interditada para veículos a partir da Avenida Engenheiro Santana Jr., visando a interligação das duas plataformas.

Confira as linhas transferidas para nova plataforma de Papicu:

027 – Siqueira / Papicu / Aeroporto

087 – Expresso / Siqueira / Papicu

030 – Siqueira / Papicu / 13 de maio

823 – Bom jardim / Montese / Aldeota

038 – Parangaba / Papicu

089 – Expresso / Parangaba / papicu

044 – Parangaba / Papicu / Montese

094 – Expresso / Parangaba / Aldeota

076 – Conjunto Ceará / Aldeota / Papicu

096 – Expresso / Conjunto Ceará / Papicu

086 – Bezerra de Menezes / Santos Dumont

286 – Expresso / Antônio Bezerra / Santos Dumont

092 – Antônio bezerra / Papicu / Praia de Iracema

016 – Cuca barra / papicu

810 – Praia do Futuro / papicu

813 – Praia do Futuro / papicu / ED

841 – HGF / Papicu / Riomar

831 – Cidade 2000 / Hospital Geral / ED

031 – Av. borges de melo / papicu i

042 – Antônio bezerra / Francisco Sá / papicu

045 – ConjuntoCeará / papicu / Montese

051 – Grande Circular I

069 – Lagoa / Papicu / Via Expressa

680 – José Walter / Papicu / Cidade Jardim

814- Castelo Encantado/Papicu

901 – Dom Luís / Papicu / Centro

903 – Varjota / Centro

913 – Serviluz/ Papicu

Yuri Sena, para o Diário do Transporte