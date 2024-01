Futura estação Taboão da Serra da linha 4-Amarela de metrô será em antiga concessionária de carros em terreno de 30 mil m², diz prefeitura após reuniões com Estado

Administração municipal diz que recebeu a promessa de finalização do projeto executivo em 14 meses e estrutura terá terminal de ônibus

A prefeitura de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, divulgou nesta quarta-feira, 03 de janeiro de 2024, detalhes de reuniões que ocorreram nos dias 1º e 20 de dezembro entre o prefeito José Aprígio da Silva e representantes do Governo do Estado de São Paulo e da CCR sobre a extensão da linha 4-Amarela de metrô para a cidade. A estrutura vai contar com um terminal de ônibus.

Segundo nota da administração municipal, foi prometido pelo governo estadual que o projeto executivo estaria pronto em 14 meses.

A prefeitura informou que o levantamento topográfico foi concluído, e nas próximas semanas, equipes realizarão a sondagem de solo, passos considerados fundamentais para o avanço do projeto executivo.

Ainda de acordo com a nota, a futura estação está planejada para ser construída ao lado da nova sede da prefeitura municipal (Palácio do Povo), ocupando o espaço onde anteriormente funcionava a concessionária da Volkswagen Sorana Sul, em um terreno de aproximadamente 30 mil m², localizado às margens da rodovia Régis Bittencourt, uma das áreas mais valorizadas de Taboão da Serra. Além da estação do metrô, o projeto inclui a construção de um terminal de ônibus e espaço para bicicletas.

Atualmente, a ligação entre a linha 4-Amarela, na estação Vila Sônia, na capital paulista, e a cidade Taboão é feita por ônibus articulados disponibilizados pela concessionária da linha ViaQuatro.

Os encontros contaram com a participação do prefeito Aprígio, Deputado Estadual Dr. Eduardo Nóbrega, André Isper Barnabé (Secretaria de Parcerias em Investimentos do Governo do Estado de São Paulo e Coordenador-Geral da Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões – CMCP), responsável pela fiscalização das Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs) do sistema metroferroviário paulista, Jelson Siqueira (Coordenador do Metrô de São Paulo), Daniela Ribeiro de Melo e Márcio (Grupo CCR), Fábio Luiz de Abreu (PINI GROUP), além dos secretários municipais Arnoldo Landiva (Comunicação), José Vanderlei Santos (Transportes e Mobilidade Urbana), Nílcio Regueira Dias (Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente) e Ricardo Rezende (Obras e Infraestrutura).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes