CET vai monitorar trânsito para realização de evento na Zona Sul de São Paulo nesta sexta (5)

Convenção acontecerá no Transamérica Expo Center e promete reunir cerca de 2 mil pessoas

GUILHERME STRABELLI

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo irá monitorar o trânsito na região do Transamérica Expo Center para a realização do evento “13ª Convenção LIBBS 2024”. O monitoramento acontecerá na sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, das 7h às 19h. O objetivo da Companhia é garantir a fluidez do trânsito e preservar a segurança dos usuários da via.

Os organizadores esperam a participação de 2 mil pessoas na convenção. O Transamérica Expo Center, está localizado na Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, nº 387, no bairro de Santo Amaro.

Por causa do evento, acontecerão alterações no sistema viário. Dentre elas, o acesso da Avenida das Nações Unidas para a Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues será bloqueado temporariamente. Os veículos serão orientados para a Avenida das Nações Unidas, Avenida João Dias, Rua José Abrantes, Rua Álvares Lobo, Avenida Mário Lopes Leão e Rua Adele.

Além disso, poderão acontecer na Rua Adele, na Rua Bento Branco de Andrade Filho, Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito e na Avenida Mário Lopes Leão.Além disso, a faixa adicional reversível poderá ser implantada na Rua Bento Branco de Andrade Filho, sentido Avenida João Dias, entre Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues e Rua Biágio Rivelino.

Alternativas de acesso

Marginal Pinheiros (sentido Interlagos): acessar a Ponte João Dias (sentido Centro), à direita na Rua José Abrantes, seguir pela Rua Álvares Lobo, à direita na Avenida Mário Lopes Leão e Avenida das Nações Unidas, Rua Adele, acessando a Avenida Doutor Mário Vilas Boas.

Região central da cidade: poderão utilizar as avenidas Santo Amaro e Vereador José Diniz, acessando pela Rua Doutor Antônio Bento até a Praça Dona Benta Vieira, acessando à direita a Avenida Mário Lopes Leão

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte