Ano de 2023 registra alta de 12,63% nos emplacamentos de ônibus no Brasil, mostra Fenabrave

Somente a Mercedes-Benz concentrou 58,97% do mercado

ADAMO BAZANI

O mercado de ônibus no Brasil registrou alta em todo o ano de 2023 na comparação com 2022, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 04 de janeiro de 2024, pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que representa as concessionárias e representantes das montadoras.

Em 2023, foram emplacados no Brasil 24.622 ônibus, resultado 12,63% superior às 21.860 unidades de 2022.

O motivo principal é que ainda estavam sendo emplacados ao longo de 2023 os últimos ônibus com tecnologia de redução de emissões Euro 5 comprados em 2022.

Os ônibus Euro 5 não podem ser mais produzidos no Brasil desde janeiro de 2023.

No lugar, entrou a tecnologia Euro 6, que polui 75% menos, em média, mas pode custar até 30% mais.

Sabendo disso, muitos empresários de ônibus que tiveram condições financeiras anteciparam para 2022 as compras que iam fazer em 2023 para escapar dos preços mais elevados do Euro 6.

Ocorre que, diferentemente de um carro, os ônibus em sua maioria são comprados em etapas: o chassi e a carroceria.

Entre a fabricação do chassi, que depois é levado para uma encarroçadora, e o emplacamento, podem se passar de três a seis meses.

Por isso que ainda em 2023 ainda tinha muitos Euro 5 sendo emplacados.

Quando a maior parte dos ônibus no mercado para licenciamento passou a ser Euro 6, o ritmo de emplacamentos começou a cair.

Prova é o resultado da comparação entre os meses de dezembro de 2022 e dezembro de 2023, quando já a quantidade de Euro 5 remanescente já estava bem menor para emplacamento.

A queda entre dezembro de 2023 e dezembro de 2022 foi de 29,96%, com 1.944 unidades do último mês de 2023 ante 2.680 do final de 2022.

Apesar da retração, parte do mercado foi surpreendida por ter acreditado que haveria uma queda ainda maior com a predominância dos veículos Euro 6 para emplacamento.

MARCAS:

Em relação ao ranking de marcas, houve poucas mudanças na colocação das montadoras, em especial no topo.

A Mercedes-Benz, como já ocorre há anos, lidera com folga o setor de ônibus.

Somente em 2023, foram emplacados 14,519 ônibus Mercedes-Benz com 58,97% de participação em todo o mercado.

Com 4503 unidades, a Volkswagen permaneceu no segundo lugar, com 18,29% de fatia de mercado.

Em terceiro lugar, se manteve a Marcopolo por causa da marca de miniônibus Volare, que são vendidos de forma integral: foram 3317 veículos, representando 13,47%.

Veja o ranking completo:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes