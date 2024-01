Viação São José renova frota com 31 unidades do Apache VIP da Caio

Chassis sobre os quais os veículos foram encarroçados atendem ao padrão de redução de emissão de gases

GUILHERME STRABELLI

A Caio, empresa fabricante de ônibus, produziu 31 unidades do Apache Vip para a Viação São José. A empresa de transporte coletivo opera nas cidades de Nova Iguaçu e no Rio de Janeiro.

Os veículos foram produzidos entre os anos de 2022 e 2023. Os chassis sobre os quais os Apache Vip foram encarroçados atendem ao padrão de redução de emissão de gases Proconve P8, com motor EURO VI.

Os ônibus possuem 12,5 metros de comprimento e comportam até 77 pessoas, com embarque dianteiro em porta do tipo fole.

Todas unidades são 100% acessíveis, com elevadores e poltronas reservadas, destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos, além de box para cadeirante e pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia, com poltrona escamoteável.

Contam também com solicitação de parada sem fio, quatro itinerários eletrônicos em LED na cor âmbar. As unidades saem de fábrica com preparação para instalação de catracas, validadores eletrônicos e sistema de microcâmeras.

