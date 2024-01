Tarifa do transporte coletivo de Concórdia (SC) sobe de R$ 5,00 para R$ 8,00 a partir desta quarta (03)

Decreto detalha necessidade de alteração no valor da passagem para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema

Os passageiros do transporte coletivo municipal de Concórdia (SC) passam a pagar R$ 8,00 pela tarifa dos ônibus, que era de R$ 5,00, a partir desta quarta-feira, 03 de janeiro de 2023.

O aumento de três reais, decretado pelo prefeito Rogério Pacheco na terça (02), que acontece para o reequilíbrio econômico-financeiro do sistema, é parte do contrato de concessão firmado com a empresa concessionária em 2014. A tarifa seguia congelada desde 2022.

Como mostrou o Diário do Transporte, o município vinha tentando manter o valor da tarifa, discutindo subsídios.

Relembre:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte