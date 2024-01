Multas, licenciamento e transferência de veículos no Estado de São Paulo podem ter pagamento por Pix a partir desta quarta (03)

QR Code é gerado no site da Secretaria da Fazenda, mas Governo nunca manda o código por e-mail ou Whatsapp ADAMO BAZANI A partir desta quarta-feira, 03 de janeiro de 2024, podem ter pagamento por Pix em São Paulo, multas estaduais de trânsito, licenciamento antecipado e a transferência de veículos usados. Desde outubro de 2023, já há a possibilidade de pagar o IPVA no Estado de São Paulo por PIX. Por meio de nota, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado (Sefaz-SP) explica como deve ser feito o pagamento por Pix e dá um alerta para que o cidadão não caia em golpes: o governo nunca manda o código por e-mail ou Whatsapp. O pagamento e o código só são possível pelo site da Secretaria da Fazenda. Confira como pagar os serviços disponíveis por Pix: Acesse o sistema da Secretaria da Fazenda e Planejamento (https://pixipva.fazenda.sp.gov.br/pixipva) ;

Efetue o login e selecione o serviço desejado;

Para consultar débitos pendentes, preencha os campos com as informações necessárias (Renavam e placa ou, em alguns serviços, CPF/CNPJ) e clique em “Consultar”.

Selecione os débitos que deseja pagar e clique em “Pagar via Pix” para a emissão do QR Code.

Utilize o aplicativo de seu banco ou instituição de pagamento para ler o QR Code, ou clique em “Copiar” para utilizar a funcionalidade “Pix Copia e Cola”.

Em seu aplicativo financeiro, assegure-se de que o pagamento está direcionado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.

Após o pagamento, a mensagem “Pagamento Confirmado!” será exibida na tela do sistema da Sefaz. Lembretes importantes. Vale ressaltar que, a partir da inserção dos dados, o QR Code gerado tem validade de 15 minutos para o pagamento.



Confira antes de pagar: se o destinatário do QR Code divergir, não conclua o pagamento Pix.



Para evitar fraudes, o Detran-SP e a Sefaz-SP informam que não enviam boletos, e-mails ou mensagens via Whatsapp com QR Code para pagamento de suas taxas. A única forma para realizar o Pix é o interessado entrar no site da secretaria e solicitar o código para o pagamento do débito.