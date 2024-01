TCE proíbe prefeito de Cuiabá (MT) de interromper obras do BRT

Governo alega que Emanuel Pinheiro está colocando empecilhos para a obra não se concretizar

YURI SENA

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) acatou a solicitação do Governo de Mato Grosso e emitiu uma determinação proibindo o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), de interferir nas obras para a implementação do Ônibus de Trânsito Rápido (BRT) na capital. A decisão, foi anunciada nesta terça-feira, 02 de dezembro de 2024, pelo conselheiro Valter Albano.

O planejamento da BRT pretende alcançar uma extensão de 31 km, conectando os municípios de Várzea Grande e Cuiabá, o corredor do modal visa atender aproximadamente 250 mil usuários do transporte público. O projeto, com um orçamento de R$ 468 milhões, incluirá ônibus elétricos, 46 estações e três terminais. Esses terminais estarão localizados em Várzea Grande, especificamente no Terminal André Maggi, e em Cuiabá nos bairros Morada da Serra e Parque Ohara.

O Governo do Estado destacou que Emanuel está colocando empecilhos no progresso das obras, “emitindo ameaças e evidenciando sérias intenções de prejudicar o empreendimento”. Essa alegação foi respaldada por declarações públicas e matérias veiculadas pela Prefeitura.

Segundo o prefeito o governo não disponibilizou os projetos técnicos essenciais para a implementação de melhorias no transporte. Ele argumentou que, sem tais documentos, não pode conceder autorização para o início das obras. Esta declaração sucedeu a comunicação do governo sobre o início dos trabalhos em Cuiabá neste mês de janeiro, começando pela região do Porto.

