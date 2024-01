Novas lombadas, semáforos para pedestres e estações de bicicleta são implementadas no sistema de mobilidade de Curitiba (PR) em 2023

Capital prevê também que malha cicloviária atinja extensão de 400 km em 2025

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Em 2023, a cidade de Curitiba (PR) recebeu diversos novos equipamentos em locais essenciais que contribuem para um melhor funcionamento do trânsito e do transporte coletivo na capital.

Foram implementados 100 lombadas físicas e sete travessias elevadas, assim como 181 novos semáforos para pedestres, incluindo semáforos sonoros e com maior tempo de abertura para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

“Temos buscado inovar com novas tecnologias e aprimoramento técnico. Nossas ações refletem o compromisso da cidade em tornar o trânsito mais seguro e eficiente”, comentou o secretário de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos, sobre as melhorias no município.

Foram inauguradas também 50 estações de bicicletas compartilhadas, com 500 bicicletas – mecânicas e elétricas – disponíveis nos principais eixos cicloviários.

As estações facilitaram o acesso do público aos terminais de ônibus Cabral, Portão, Guadalupe, Campina do Siqueira e a Estação Rodoferroviária.

Atualmente, Curitiba possui uma malha cicloviária com um total de 280,2 km, entre ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e vias compartilhadas. A previsão é de que até 2025 esse número chegue a 400 km.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte