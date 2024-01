Londres começa o ano com várias greves programadas nos serviços de metrô e trens

Trabalhadores reivindicam reajustes salariais, e aumentaram pressão após rejeitar proposta de 5% de aumento

ALEXANDRE PELEGI

Londres, capital do Reino Unido, começa 2024 com uma série de greves nos transportes já programadas para a primeira quinzena de janeiro.

Os trabalhadores do metrô, que prometem deflagrar uma série de paralisações e protestos este ano, lutam por reajustes nos salários. Reunidos no sindicato Ferroviário, Marítimo e de Transportes (RMT), eles decidiram realizar diversas ações de protesto nas primeiras duas semanas de janeiro.

A RMT, ao lado de outras centrais, como a TSSA e a Unite, rejeitou recentemente uma oferta de aumento salarial de cinco por cento da TfL – Transport for London, responsável pelo sistema de transportes na Grande Londres.

Essa decisão deflagrou a convocação de greves e ações contínuas de protesto. Nos dias 08 e 10 de janeiro haverá greve total dos metroviários.

Já os protestos tomarão corpo em dois dias inteiros. Convocados para os dias 5 e 12 de janeiro, duas sextas-feiras, nem todos os trabalhadores da RMT no metrô de Londres cruzarão os braços durante todo esse tempo. A paralisação será feita, em cada dia, por diferentes categorias.

As greves e protestos mexerão com a vida do morador da capital, e a própria TfL orienta os passageiros a se informar antes de programar suas viagens.

Até o momento estão definidas as seguintes datas de paralisação no Metrô de Londres:

5 a 6 de janeiro – greve dos trabalhadores de engenharia e manutenção; recusa em fazer horas extras até 12 de janeiro;

7 a 8 de janeiro – greve dos trabalhadores do Centro de Controle e do setor de Energia/Controle;

8 de janeiro – greve total dos funcionários do metrô de Londres afiliados à RMT;

9 de janeiro – greve dos sinalizadores e controladores de serviço;

10 de janeiro – greve total dos funcionários do metrô de Londres afiliados à RMT;

12 de janeiro – greve dos sinalizadores e controladores de serviço.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes