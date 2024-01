CPTM vai reduzir atendimento de ônibus PAESE pelas obras da Linha 12 a partir de quinta (04)

Segundo companhia, motivo é a baixa procura e coletivos só vão funcionar em horários de pico dos dias úteis

ADAMO BAZANI

A partir de quinta-feira, 04 de janeiro de 2024, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai reduzir o atendimento dos ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) entre as estações Brás e Tatuapé da linha 12-Safira.

Os coletivos só estarão disponíveis de segunda-feira à sexta-feira, nos horários de pico: das 6h às 9h e 16h às 20h

Segundo a CPTM, o motivo é a baixa procura pelo serviço.

O trecho da linha de trem está interditado desde 26 de dezembro de 2023 para a instalação de novos equipamentos de mudança de via, mas os passageiros estão trocando de composições para a linha 11 e para a linha 3 do Metrô dentro das estações, ocupando menos os ônibus.

A circulação da linha 12 neste trecho deve voltar em 25 de fevereiro.

Ainda de acordo com a CPTM, a demanda de passageiros vai ser acompanhada e o esquema do PAESE poderá ser ampliado.

Veja a nota completa:

A partir desta quinta-feira (04/01), haverá mudança na prestação de serviço dos ônibus do Sistema Paese, que atende o trecho em obras entre as estações Tatuapé e Brás, da Linha 12-Safira da CPTM. Em razão da baixa demanda para utilização dos veículos, o serviço estará disponível aos passageiros apenas nos dias úteis e os horários de atendimento serão das 6h às 9h e 16h às 20h, para reforço nos períodos de pico da manhã e tarde.

Desde 26 de dezembro de 2023, o trecho entre as estações está totalmente interditado para que sejam realizadas obras de instalação de novos Aparelhos de Mudança de Via (AMVs), formando dois travessões (em formato de X), para facilitar a chegada e partida das composições na Estação Brás, permitindo maior fluidez na circulação dos trens nesta linha. Além da instalação do equipamento, obras na rede aérea e outros sistemas de circulação também são necessárias, o que explica a necessidade da paralisação total da circulação no trecho.

A Linha 11-Coral da CPTM, que teve seus horários de pico estendidos, junto com a Linha 3-Vermelha do Metrô, está com a transferência na Estação Tatuapé liberada de forma gratuita durante todo o período de interdição, são alternativas mais rápidas aos passageiros para seguir viagem, visto que ambas atendem as duas estações, Brás e Tatuapé.

O ponto de parada dos ônibus na Estação Brás será na Rua Domingos Paiva, nº 152. Já na Estação Tatuapé, os ônibus estarão na Rua Catiguá, Terminal Norte (em frente ao Shopping Boulevard). O passageiro pode acessar o Sistema Paese gratuitamente, mas para que seja possível retornar ao sistema é preciso pegar uma senha nas estações após o desembarque do trem e antes da saída da estação. O comprovante será utilizado na entrada das estações para a garantia do novo acesso ao sistema.

A CPTM continuará atenta aos resultados da interdição no fluxo de passageiros nas Linhas 11-Coral e 12-Safira, e poderá adotar novas estratégias sempre visando minimizar o impacto no trajeto.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes