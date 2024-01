São Sebastião (SP) lança licitação para construção de novo terminal de ônibus em Boiçucanga

Obra tem valor estimado de R$ 12 milhões, e abrigará transporte intermunicipal e urbano

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Sebastião, no litoral norte paulista, lançou licitação para obras de construção do terminal de ônibus no bairro Boiçucanga, região sul da cidade.

O prazo máximo para execução dos serviços será de 12 meses, e o valor estimado pela prefeitura é de R$ 12 milhões (R$ 12.130.018,99).

A concorrência será definida pelo critério de menor preço global.

A sessão de abertura dos envelopes será realizada no dia 30 de janeiro de 2024.

Os preparativos para limpeza do terreno já começaram, e segundo o prefeito Felipe Augusto, em vídeo nas redes sociais postado há algumas semanas, o local será utilizado tanto para o transporte urbano como para o intermunicipal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes