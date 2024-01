Novo valor da passagem de ônibus em Montes Claros (MG) começa a valer nesta segunda-feira (1º)

Decreto com o reajuste foi publicado pela prefeitura no Diário Oficial do último sábado (30)

MICHELLE SOUZA

A partir desta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, o valor da passagem de ônibus do transporte coletivo em Montes Claros, Minas Gerais, cidade que tem pouco mais de 400 mil habitantes, sobe de R$ 4, 00 para R$ 4,25. O decreto estabelecendo o novo valor foi publicado pela prefeitura no Diário Oficial deste sábado (30).



O preço da passagem de ônibus no município, não era reajustado desde julho de 2022. Segundo o documento, para a alteração foram considerados vários fatores, entre eles uma planilha técnica apresentada pela Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros (MCTrans), feita a partir do estudo de revisão tarifária, previsto no contrato de concessão, e considerando a necessidade de atualização dos preços dos insumos que compõem valor da operação, para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Sistema de Transporte Coletivo Urbano.

Ainda de acordo com o município, o reajuste seria de R$ 4,41, mas foi obtido um desconto de R$ 0,16 por conta de uma decisão judicial.

O decreto também prevê que serão adquiridos novos ônibus para compor a frota de Montes Claros.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte