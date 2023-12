Mais de 135 mil objetos foram esquecidos nos transportes metropolitanos em 2023

Além de documentos e cartões, foram encontrados itens como carrinhos de bebê, malas de viagem e muletas

GUILHERME STRABELLI

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) de São Paulo reportaram que mais de 135 mil objetos foram encaminhados para as Centrais de Achados e Perdidos (CAPs) entre os meses de janeiro e novembro de 2023.

Segundo as empresas, os itens mais comuns são documentos, cartões e bilhetes do transporte público. Além deles, foram encontrados pertences inusitados, como muleta, lavatório, malas de viagem, carrinhos de bebê, objetos sexuais, pandeiro, entre outros.

O Metrô lidera a lista, com 68.945 registros de objetos recolhidos nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela (ViaQuatro) e 15-Prata. Deste total, 20.836 foram devolvidos aos donos.

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), registrou 62.664 objetos esquecidos entre janeiro e novembro de 2023, sendo que 19.760 foram devolvidos aos proprietários.

Já a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) recebeu 3.612 objetos nas centrais de suas concessionárias, conseguindo retornar 250 aos passageiros.

Os documentos ficam guardados por 60 dias nas centrais do Metrõ e da CPTM e por 90 dias na central do Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira (Campinas), na central do Corredor Metropolitano ABD (São Mateus-Jabaquara) e na central dos ônibus e VLT da Baixada Santista.

Após esse período, os documentos são entregues ao órgão emissor. Outros objetos são armazenados pelo mesmo tempo antes de serem doados a instituições ou para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSP).

Para as linhas metropolitanas que não operam no Corredor ABD, os passageiros devem entrar em contato diretamente com a empresa operadora.

Serviço: Centrais de Achados e Perdidos

CPTM – Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados

Contato: 0800 055-0121 ou por e-mail.

Metrô – Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela e 15-Prata

Local: Estação Sé

Horário: segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas, exceto feriados.

Contato: 0800-770 7722, ou pelo site do Metrô (Link) – As consultas de documentos e objetos identificados podem ser realizadas por meio destes canais.

EMTU – Central Achados e Perdidos Região Metropolitana de Campinas

Local: Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira

Endereço: R. Dr. Ricardo, 233 – Centro, Campinas

Horário de atendimento: das 8h às 12h, e das 13h às 17h, de segunda a sábado

Telefone: (19) 3231-8590

EMTU – Central de Achados e Perdidos do Corredor ABD (EMTU/Next Mobilidade)

Local: Terminal Metropolitano Ferrazópolis

Endereço: Rua Pedro Henry, n.º 250 – Vila Olga, São Bernardo do Campo/SP

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Telefone: (11) 4335-3232

Concessionária Internorte (Guarulhos e região)

Endereço: Rua Deputado Ulisses Guimarães 330 – Bairro Santo Agostinho / Guarulhos-SP

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h às 18h

Telefone: (11) 3377-3373

Central de Achados e Perdidos Baixada Santista

Endereço: Rua Francisco Emílio de Sá Júnior n° 335 Jóquei Clube- São Vicente

Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h

Vale do Paraíba/Litoral Norte

A Gerência Regional do Vale do Paraíba pode encaminhar o passageiro às operadoras que atendem a região pelo telefone (12) 3933-5628.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte