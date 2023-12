Tarifa de ônibus em São Bernardo do Campo (SP) vai para R$ 5,95 em todas as modalidades de pagamento a partir do dia (1°)

Valor será para pagamento em dinheiro, cartão comum e vale-transporte

ADAMO BAZANI

A partir de 1º de janeiro de 2024, a tarifa de ônibus em São Bernardo do Campo, maior cidade do ABC Paulista, irá de R$ 5,75 para R$ 5,95.

O valor será para pagamento em dinheiro, cartão comum e vale-transporte e, segundo a prefeitura, proporcionalmente será, em média, uma tarifa menor que de outras cidades da região que vão praticar valores menores na modalidade comum, mas o vale-transporte irá para R$ 7, como em Santo André e Diadema.

O decreto com o reajuste foi publicado em Diário Oficial desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, e na justificativa, a prefeitura diz que a medida é devido à “constatação de aumento nas despesas que compõem os principais insumos relativos aos custos operacionais desse serviço público essencial”

Diversas cidades da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, decidiram não reajustar o valor das passagens de ônibus em 2024. Em Osasco, para quem paga pelo bilhete eletrônico do município, foi anunciada redução no preço.

Há também cidades com Tarifa Zero todos os dias, como São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes.

TARIFA AUMENTA:

Santo André:

A partir de 03 de janeiro de 2023, a tarifa paga pelo passageiro com o cartão de transporte do município ou em dinheiro vai de R$ 5 para R$ 5,70.

Já o empregador que compra o vale-transporte para os funcionários vai se dar pior ainda: a tarifa sobe para R$ 7.

TARIFA REDUZIDA:

Osasco:

A tarifa de ônibus na cidade será reduzida de R$ 5,30 para R$ 5 para quem utiliza o Cartão BEM (Bilhete Eletrônico Municipal). Nos pagamentos em dinheiro, o valor continua em R$ 5,30.

TARIFA CONGELADA:

São Paulo (capital):

Pelo quarto ano consecutivo, a tarifa dos ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte) ficará em R$ 4,40.

Guarulhos:

A cidade de Guarulhos vai manter a passagem em R$ 5,10 em 2024

Mogi das Cruzes:

Em Mogi das Cruzes, a tarifa de ônibus em 2024 continuará sendo de R$ 5.

Suzano:

A prefeitura de Suzano confirmou que as passagens continuarão em R$ 5,30 em 2024. O último reajuste aconteceu no começo de 2023, com aumento de 6%.

Taboão da Serra:

O preço da passagem de ônibus em Taboão da Serra vai permanecer em R$ 5.

TARIFA CONGELADA SÓ EM ALGUMAS MODALIDADES:

Diadema:

A prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, vai manter em 2024 os valores das tarifas de ônibus em R$ 4,25 pelo Cartão SOU na modalidade comum e em R$ 5,50 para os pagamentos em dinheiro. Porém, para o empregador que paga o Vale-Transporte para os funcionários, a conta vai ficar alta e a tarifa passará de R$ 6 para R$ 7. O novo valor entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Itaquaquecetuba:

A partir de 1º de janeiro de 2024, os ônibus municipais em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, passam a ter três valores de tarifa.

Para quem paga com o cartão integração Viaja Fácil, o bilhete da cidade, haverá redução de R$ 0,20 passando de R$ 5,30 para R$ 5,10 na modalidade comum e, para os estudantes, a redução será de R$ 0,10 passando de R$ 2,65 para R$ 2,55.

Já para quem paga em dinheiro, no ano de 2024, não haverá reajuste da tarifa de ônibus com o valor permanecente em R$ 5,30.

A conta vai cair sobre o empregador que compra o Vale-Transporte para os funcionários, que desembolsará mais R$ 1, com a tarifa passando de R$ 5,30 para R$ 6,30.

TARIFA ZERO TODOS OS DIAS NA GRANDE SÃO PAULO:

São Caetano do Sul, Vargem Grande Paulista

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes