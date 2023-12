Mobilidade sustentável e promoção do bem-estar faz Autopass receber diversos reconhecimentos do mercado e do Governo Estadual: são 9 prêmios conquistados em 2023

Em um ano, a companhia soma inúmeras conquistas devido à excelência de gestão, o que evidencia o importante trabalho desenvolvido e a estratégia focada no cliente

A Autopass, empresa brasileira privada de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica, trabalha cada vez mais pela melhoria da jornada diária dos passageiros do transporte público. E o reconhecimento por isso chega em forma de prêmios.

São nove recompensas recebidas em um ano, pela excelência em gestão com o case da Plataforma TOP e também como a melhor operadora de sistema de bilhetagem eletrônica. É o reconhecimento do mercado e do Governo de São Paulo para uma equipe que vem se aperfeiçoando cada vez mais para aumentar a democratização dos multisserviços especiais oferecidos pela Autopass através de soluções inteligentes, para desenvolver uma mobilidade sustentável e bem-estar da população.

O reconhecimento mais recente chegou no início de dezembro, no Prêmio Paulista de Qualidade de Gestão do IPEG (Instituto Paulista de Excelência da Gestão) ciclo 2023. A Autopass recebeu três destaques com o case “PLATAFORMA DE PAGAMENTO TOP”:

Finalista na categoria Mérito de Inovação em Gestão (MIG) Transformação Digital;

Medalhista na categoria geral de Transformação Digital;

Destaque em Inovação entre todos os cases inscritos nas categorias Transformação Digital, ESG, Clássico e Eficiência Operacional.

O IPEG é uma premiação oficial promovida pelo Governo do Estado de São Paulo que reconhece publicamente as organizações que possuem sistemas de gestão exemplares e se destacaram pela qualidade e excelência em suas práticas no dia a dia. O objetivo do IPEG é disseminar boas práticas de gestão empresarial e tornar o Estado de São Paulo melhor para as futuras gerações. Vale ressaltar que é a primeira vez que a empresa participa dessa iniciativa.

O reconhecimento da Autopass como excelência de gestão também acaba de conquistar o 2º lugar no prêmio internacional “The Customer Summit” com o case “Utilizando empatia na transformação da experiência do cliente”.

A galeria de troféus de 2023 inclui o prêmio de destaque de marketing na 20ª Edição da Assembleia América Latina da UITP (Associação Internacional de Transporte Público), realizada na Cidade do México. A campanha “Vai mais longe, Vai com TOP” reforçou o compromisso contínuo de colocar o cliente no centro de todas as ações Autopass, e ressaltou as diversas alternativas que a Plataforma TOP oferece para revolucionar a mobilidade e a experiência das pessoas.

Todos esses importantes reconhecimentos estão atrelados ao incansável trabalho que vem sendo desenvolvido há 14 anos pela empresa. Aliás, são quase 100 mil horas de forma ininterrupta, 4.015 dias sem intervalo ou exatos 11 anos consecutivos que a Autopass é considerada a melhor Operadora de Sistema de Bilhetagem do Brasil. Foi eleita pela 11ª vez como a melhor companhia na categoria Operadores de Sistema de Bilhetagem no prêmio Maiores & Melhores do Transporte 2023, da OTM Editora.

Também foi vencedora do 3º Prêmio Vozes da Mobilidade na categoria Inovação, promovido pelo jornal O Estado de São Paulo, conquista que já havia sido obtida em 2022 na categoria Novas Tecnologias. A iniciativa homenageia pessoas e projetos que se destacaram nos quesitos de mobilidade humana, diversidade, novas tecnologias, entre outras.

Soma-se à estante dos troféus o bronze obtido na categoria Jornada do Cliente pela ABEMD (Associação Brasileira de Marketing de Dados), que reconhece as ideias mais inovadoras e surpreendentes em marketing e comunicação. “Utilizando a empatia como ponto de partida para transformar a experiência do usuário” é o case vencedor.

É orgulho da Autopass também ter conquistado o XXIII Prêmio ABT, considerado a maior premiação em relacionamento com o cliente no Brasil, que tem como propósito reconhecer e divulgar as melhores práticas destas indústrias, transformando os cases vencedores em referência para o mercado. Nosso destaque foi o Troféu Bronze na categoria “Jornada do Cliente (Contratante)”, com o case “Utilizando empatia na transformação da experiência do cliente”, uma parceria Autopass e Teleperformance.

A Autopass é uma empresa brasileira privada de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica. Gerencia diariamente mais de 10 milhões de transações, com mais de 13 milhões de cartões emitidos ao longo de 14 anos de história. Contribui significativamente no transporte da população de 43 municípios, incluindo a capital paulista, região metropolitana e parte da baixada santista.



