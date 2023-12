Ministério das Cidades anuncia três mil ônibus elétricos com dinheiro do PAC e divulga dados de pesquisa nacional de mobilidade

Resultado mostra que maior parte dos deslocamentos nas médias e grandes cidades se dá por transporte individual, seguido de transporte coletivo e viagens a pé

ADAMO BAZANI

O Ministério das Cidades anunciou que, com recursos do PAC (Programa de Aceleração Crescimento), vai financiar para estados e municípios a compra de quase três mil ônibus elétricos (2.927) para que estes veículos entrem em operação ainda no ano de 2024.

De acordo com a pasta, nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, em todo o País, são 444 coletivos elétricos com bateria, contando a frota de 69 unidades na cidade de São Paulo, o município que tem os maiores planos de eletrificação do transporte por ônibus.

Contando com financiamentos de diversas fontes, que somam R$ 5,75 bilhões, a capital paulista tem a meta de 2,6 mil ônibus elétricos em operação até o fim de 2024.

Mas até agora, não houve avanços significativos.

Para 2023, o prefeito Ricardo Nunes anunciou 600 unidades em circulação, mas a própria SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os transportes municipais, e a ENEL, responsável pela distribuição de energia, informaram que as obras para adaptações nas garagens e na rede sequer começaram.

Estudos da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) mostram que, pelo perfil da rede de baixa tensão na maior parte da cidade de São Paulo, se 50 ônibus elétricos ou mais carregarem as baterias simultaneamente, inclusive na madrugada, pode cair a energia de bairros inteiros.

Estes financiamentos pelo PAC em nível nacional devem levar em conta a infraestrutura necessária, hoje um dos maiores desafios para a eletrificação dos ônibus no Brasil, ao lado de fatores como alto custo de aquisição e dúvidas sobre a real autonomia das baterias.

ÔNIBUS DIESEL:

O PAC também deve auxiliar no financiamento da compra de ônibus a diesel em 2024.

O Ministério das Cidades prevê 2,7 mil coletivos a diesel do padrão Euro 6, obrigatório para modelos 0 km e que pode reduzir, em média, em 75% os poluentes em comparação com a tecnologia anterior Euro 5.

A pasta ainda estima o financiamento de ônibus com outras tecnologias de redução de poluição, como 406 a biodiesel, 127 a gás e 106 híbridos.

PESQUISA:

A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (SEMOB) do Ministério das Cidades (MCID) também divulgou os resultados da 6ª edição da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana junto a municípios de médio e grande portes, com mais de 250 mil habitantes.

De acordo com o levantamento, com base na Pesquisa Origem-Destino dos municípios que responderam, a maior parte dos deslocamentos se dá pelo transporte individual (carro e moto), com 38%.

Em seguida, com 28% das viagens vem o transporte coletivo, e, em terceiro, aparecem os deslocamentos a pé, que representam 27%.

As bicicletas representam apenas 3% dos deslocamentos.

A pesquisa ainda revelou que os 67 municípios dos 116 com população superior a 250 mil habitantes que responderam à pesquisa em 2023, somam mais de quatro mil quilômetros de ciclovias e ciclofaixas no país e mais de dois mil quilômetros de corredores e faixas para ônibus.

Estas cidades reúnem 30% da população brasileira e 70% do universo dos municípios com mais de 250 mil de habitantes no País.

Dos 32 municípios que declararam ter ajustado a tarifa preponderante do transporte público coletivo em 2023, seis deles informaram que não houve ajuste ou houve redução da tarifa no último ano. Já 12 dos municípios respondentes tiveram ajuste maior que 10%.

Desde 2018, a pata solicita informações aos municípios com mais de 250 mil habitantes para obter um panorama da mobilidade urbana nas principais concentrações urbanas do país.

Regiões Metropolitanas:

A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana também publicou os dados da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana Metropolitana, com informações prestadas pelos governos estaduais de sistema de transporte público coletivo metropolitano intermunicipais, incluindo trens, metrô e ônibus.

Em 2023, foram nove governos estaduais que responderam, além da empresa gaúcha estatal de transportes sobre trilhos, TRENSURB com dados de 13 diferentes regiões metropolitanas do país.

O banco de dados completo da Pemob 2023 e dos anos anteriores pode ser acessado em: https://simu.mdr.gov.br/.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes