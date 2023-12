Com tarifa congelada em 2024, Prefeitura de São Paulo divulga como ficarão os valores da integração com Metrô e CPTM, que terão aumentos

Decisão do governo paulista, de aumentar passagens do sistema metroferroviário, define nova tabela para quem utiliza diferentes modos para se locomover na capital

ALEXANDRE PELEGI

As viagens integradas entre o Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros na cidade de São Paulo por Ônibus e o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Metroferroviário, composto pela CPTM e Metrô, passarão a ter tarifa pública integrada mais cara a partir de 1º de janeiro de 2024.

A atualização da Grade Tarifária do Sistema de Transporte Coletivo no Município de São Paulo foi divulgada em portaria da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana – SETRAM no Diário Oficial da Cidade nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

A medida se deve ao descompasso inédito entre prefeitura e governo estadual, que tomaram decisões isoladas para o reajuste das tarifas de transporte.

Enquanto a prefeitura, pelo quarto ano consecutivo, decidiu manter a tarifa de ônibus na cidade em R$ 4,40, o governador paulista Tarcísio de Freitas optou por reajustar para cima os preços das passagens de trem e metrô.

Além disso, a adoção da passagem gratuita aos domingos pelo prefeito Ricardo Nunes é outro exemplo de políticas distintas na mobilidade da região metropolitana, que segue sendo composta por diversas tarifas definidas pelas prefeituras.

Como mostrou o Diário do Transporte em matéria publicada há duas semanas, com tarifa unitária nos trilhos passando de R$ 4,40 para R$ 5,00, a integração com os ônibus da capital passará de R$ 7,65 para R$ 8,20 a partir de 1º de janeiro de 2024.

Veja a portaria da SETRAM:

