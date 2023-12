Itaquaquecetuba (SP) reduz tarifa de ônibus no Bilhete Eletrônico, congela em dinheiro e sobe para R$ 6,30 o Vale-Transporte

Medida entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024; É mais uma cidade na Grande São Paulo que aumenta o Vale-Transporte para manter congelamento ou redução de tarifa para os demais passageiros.

ADAMO BAZANI

A partir de 1º de janeiro de 2024, os ônibus municipais em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, passam a ter três valores de tarifa.

Para quem paga com o cartão integração Viaja Fácil, o bilhete da cidade, haverá redução de R$ 0,20 passando de R$ 5,30 para R$ 5,10 na modalidade comum e, para os estudantes, a redução será de R$ 0,10 passando de R$ 2,65 para R$ 2,55.

Já para quem paga em dinheiro, no ano de 2024, não haverá reajuste da tarifa de ônibus com o valor permanecente em R$ 5,30.

A conta vai cair sobre o empregador que compra o Vale-Transporte para os funcionários, que desembolsará mais R$ 1, com a tarifa passando de R$ 5,30 para R$ 6,30.

É mais uma cidade na Grande São Paulo que aumenta o Vale-Transporte para manter congelamento ou redução de tarifa para os demais passageiros.

Como mostrou o Diário do Transporte, a cidade de Diadema, no ABC, vai manter a tarifa em R$ 4,25 pelo Cartão SOU na modalidade comum e em R$ 5,50 para os pagamentos em dinheiro. Porém, para o empregador que paga o Vale-Transporte para os funcionários, a conta vai ficar alta e a tarifa passará de R$ 6 para R$ 7.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/28/tarifa-de-onibus-em-diadema-sp-nao-tera-reajuste-em-2024-no-cartao-sou-e-dinheiro-mas-vai-para-r-7-pelo-vale-transporte/

No caso de Itaquaquecetuba, segundo a prefeitura, o objetivo é fazer com que mais pessoas usem a bilhetagem.

Com o cartão, pelo período de duas horas, os usuários do transporte municipal podem embarcar em dois ônibus pagando o valor de uma tarifa. A integração sem a segunda cobrança é válida desde que não ocorra o embarque na mesma linha do primeiro.

Em nota, a administração municipal explica como funciona o cartão e como obter.

Benefícios

O diferencial do Viaja Fácil é que a integração é feita na catraca, não mais nos Pontos de Integração Virtual (PIVs). Dá para usar o bilhete para ir e voltar desde que não seja pela mesma linha e economizar tempo sem a cobrança em dinheiro no embarque.

O usuário também tem a opção de embarcar em qualquer ônibus, mesmo que ele não vá para o seu destino final, e descer em um ponto no meio do caminho com mais opções de linhas para chegar ao local desejado mais rápido.

Adesão

São cinco categorias do bilhete: avulso, idoso, pessoa com deficiência, estudante e vale-transporte válidas apenas para uso municipal, ou seja, não integra com a EMTU e a CPTM. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer a aquisição.

Basta ir à Itaquá Passes (rua da Liberdade, 17 – Centro) com RG e comprovante de residência que o bilhete sai na hora. A unidade funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Pessoas com deficiência devem passar antes no setor de Isenção Tarifária (rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro) e para fazer o cartão de idoso, é necessário ter 65 anos ou mais. Se for menor de idade, precisa estar acompanhado por um responsável.

Para o bilhete de estudante é necessário apresentar o comprovante emitido pela instituição de ensino e, para o vale-transporte, a solicitação da empresa.

Recarga

A recarga pode ser feita tanto na Itaquá Passes como pela carteira digital RecargaPay, disponível para Android e iOS. É possível pagar no cartão de crédito ou débito e não tem recarga mínima.

Diversas cidades da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, decidiram não reajustar o valor das passagens de ônibus em 2024. Em Osasco, para quem paga pelo bilhete eletrônico do município, foi anunciada redução no preço.

Há também cidades com Tarifa Zero todos os dias, como São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes.

TARIFA REDUZIDA:

Osasco:

A tarifa de ônibus na cidade será reduzida de R$ 5,30 para R$ 5 para quem utiliza o Cartão BEM (Bilhete Eletrônico Municipal). Nos pagamentos em dinheiro, o valor continua em R$ 5,30.

TARIFA CONGELADA:

São Paulo (capital):

Pelo quarto ano consecutivo, a tarifa dos ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte) ficará em R$ 4,40.

Guarulhos:

A cidade de Guarulhos vai manter a passagem em R$ 5,10 em 2024

Mogi das Cruzes:

Em Mogi das Cruzes, a tarifa de ônibus em 2024 continuará sendo de R$ 5.

Suzano:

A prefeitura de Suzano confirmou que as passagens continuarão em R$ 5,30 em 2024. O último reajuste aconteceu no começo de 2023, com aumento de 6%.

Taboão da Serra:

O preço da passagem de ônibus em Taboão da Serra vai permanecer em R$ 5.

TARIFA CONGELADA SÓ EM ALGUMAS MODALIDADES:

Diadema:

A prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, vai manter em 2024 os valores das tarifas de ônibus em R$ 4,25 pelo Cartão SOU na modalidade comum e em R$ 5,50 para os pagamentos em dinheiro. Porém, para o empregador que paga o Vale-Transporte para os funcionários, a conta vai ficar alta e a tarifa passará de R$ 6 para R$ 7. O novo valor entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Itaquaquecetuba:

A partir de 1º de janeiro de 2024, os ônibus municipais em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, passam a ter três valores de tarifa.

Para quem paga com o cartão integração Viaja Fácil, o bilhete da cidade, haverá redução de R$ 0,20 passando de R$ 5,30 para R$ 5,10 na modalidade comum e, para os estudantes, a redução será de R$ 0,10 passando de R$ 2,65 para R$ 2,55.

Já para quem paga em dinheiro, no ano de 2024, não haverá reajuste da tarifa de ônibus com o valor permanecente em R$ 5,30.

A conta vai cair sobre o empregador que compra o Vale-Transporte para os funcionários, que desembolsará mais R$ 1, com a tarifa passando de R$ 5,30 para R$ 6,30.

TARIFA ZERO TODOS OS DIAS NA GRANDE SÃO PAULO:

São Caetano do Sul, Vargem Grande Paulista

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes