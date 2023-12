Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) abre inscrições para concurso público no início de 2024

Haverá um total de 50 vagas disponíveis; exame deve ocorrer em abril

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No Diário Oficial da União publicado nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou a realização de um novo concurso público que deve ocorrer em abril de 2024.

Serão ofertadas 50 vagas para cargos de especialistas em regulação de serviços e transportes terrestres. A previsão é de que a abertura das inscrições seja em 15 de janeiro deste próximo ano, e o encerramento das aplicações em 5 de fevereiro.

Os prestadores do concurso poderão se candidatar para quatro categorias diferentes, são elas:

– Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres (10 vagas)

– Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Direito (10 vagas)

– Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia (10 vagas)

– Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e Logística, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Engenharia de Infraestrutura (20 vagas).

Em todas as modalidades citadas há reserva de vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e para Pretos e Pardos (PP), além das vagas para Ampla Concorrência (AC).

As inscrições poderão ser realizadas no site da Cebraspe, entre 10h do dia 15 de janeiro de 2024 e 18h do dia 5 de fevereiro de 2024. A taxa estipulada é de R$ 160,00.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte