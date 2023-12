Tarifas da EMTU sobem no dia 1º de janeiro de 2024; Veja os valores; No Corredor ABD irá para R$ 5,80

Reajustes são para as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba / Litoral Norte

ADAMO BAZANI

O Governo do Estado de São Paulo definiu nesta quarta-feira (27) as tarifas de ônibus e trólebus gerenciados pela EMTU que vão entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

O reajuste médio é de 13,64%.

Os valores variam de acordo com a extensão das linhas e tipo de serviço, divididos entre comuns e seletivos.

No Corredor ABD, o valor irá de R$ 5,10 para R$ 5,80.

Quanto ao sistema de trilhos, o Governo do Estado já havia definido o valor, que passará em 1º de janeiro de R$ 4,40 para R$ 5.

Os ônibus municipais na capital paulista (SPTrans – São Paulo Transporte) não terão reajuste na tarifa, permanecendo em R$ 4,40 ao longo de 2024.

Segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), o aumento é inferior à inflação de 28,40%, acumulada desde a última revisão tarifária, em janeiro de 2020, segundo o IPC-Fipe. Além disso, o reajuste se deve também ao aumento dos combustíveis e outros bens de consumo de operação, como a elevação do custo de mão de obra e, no caso dos veículos elétricos, também a elevação do custo da energia elétrica.

A EMTU gerencia e fiscaliza mais de 900 linhas metropolitanas em 134 municípios de cinco regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. As tarifas das linhas variam de acordo com a região em que estão inseridas, trajeto percorrido e também o tipo de serviço prestado – comum, seletivo, especial, corredor e VLT, por exemplo.

As novas tarifas por linhas podem ser consultadas no site da EMTU.

https://www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas/tarifas-em-formato-pdf.fss

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes