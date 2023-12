Rio de Janeiro prepara esquema especial no transporte público para o Réveillon 2024

Trânsito e transporte público terão funcionamento especial para atender à demanda de moradores e turistas

A prefeitura do Rio de Janeiro, através da Riotur, apresentou o esquema operacional para a festa do Réveillon 2024. Na praia de Copacabana, que costuma reunir milhares de turistas, dois palcos receberão shows de artistas como Luísa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla, Teresa Cristina, Renato Aragão, Diogo Nogueira e Belo.

No ordenamento do trânsito, mais de 1,5 mil agentes e guardas municipais estarão atuando. Os bloqueios em Copacabana e no Leme começam a partir das 7h do dia 31 de dezembro, com a interdição da Avenida Atlântica junto à orla, igual acontece nos fins de semana e feriados.

Às 16h, a via será interditada totalmente nos dois sentidos, sendo que, às 19h30, haverá o fechamento de todos os acessos ao bairro. Ônibus e táxis poderão acessar Copacabana até 22h. O estacionamento será proibido em toda a extensão da Av. Atlântica e nas suas vias de acesso a partir das 18h de sexta-feira, 30 de dezembro.

A partir das 5h do dia 1º de janeiro, os acessos à Copacabana serão liberados para todos os veículos. A Avenida Atlântica permanecerá interditada em ambas as pistas. A partir das 10h, a pista das edificações da Avenida Atlântica será aberta e funcionará com a mão invertida, como ocorre aos domingos e feriados.

Metrô

O MetrôRio montou uma operação especial para o Ano Novo que se estenderá das 19h do dia 31 até as 5h do dia 1º de janeiro. Neste período, só será possível usar o sistema com cartões especiais, tanto para a ida quanto para a volta. Os dois devem ser comprados até as 18h59 do dia 31 nas bilheterias da estação Carioca.

Pessoas com deficiência (PCD), menores de seis anos acompanhados de um adulto portador de cartão válido e maiores de 65 anos deverão apresentar nas catracas um documento oficial comprobatório para o embarque nas estações durante a operação especial de Réveillon.

A partir das 19h do dia 31, não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte) nem pagamento por aproximação (NFC). Esses cartões poderão ser utilizados somente até 18h59, com exceção das estações General Osório/Ipanema, Cantagalo/Copacabana e Siqueira Campos/Copacabana, nas quais todos esses meios de pagamentos serão aceitos até meia-noite para que os moradores e trabalhadores dessa região possam se deslocar de Metrô. Às 5h do dia 1º de janeiro, a operação especial se encerra e todos os cartões voltam a valer nas 41 estações.

Durante os dias 31 e 1º, os trens da Linha 1 e 4 vão manter o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Por sua vez, as composições da Linha 2 circularão da Pavuna a General Osório/Ipanema.

Da 0h até as 7h de 1º de janeiro, apenas as estações Cardeal Arcoverde/ Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca permanecerão abertas para embarque. As demais funcionarão apenas para embarque, com exceção das estações Praça Onze, Saara/Presidente Vargas, Uruguaiana/Centro e Catete, que estarão fechadas.

A transferência entre as linhas 1 e 2, da 0h Às 7h, será feita nas estações de trecho compartilhado, entre Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema. No dia 1 º de Janeiro, as estações funcionarão das 7h às 23h, com exceção de Praça Onze, Saara/Presidente Vargas, Uruguaiana/Centro e Catete, que permanecerão fechadas e reabrirão apenas no dia 2 de janeiro.

No dia 31 de dezembro, as últimas partidas das estações Botafogo, Antero de Quental e Gávea serão às 18h. No dia 1º de janeiro, o serviço operará em esquema de feriado, das 7h às 22h30.

Confira os horários de embarque:

Das 19h às 20h – cartão verde-claro (ida) e verde-escuro (ida e volta);

Das 20h às 21h – cartão azul-claro (ida) e cartão azul-escuro (ida e volta);

Das 21h às 22h – cartão rosa-claro (ida) e cartão rosa-escuro (ida e volta);

Das 22h às 23h – cartão amarelo (ida) e cartão laranja (ida e volta);

Das 23h à meia-noite – cartão lilás (ida) e cartão roxo (ida e volta);

Da meia-noite às 5h – cartão cinza (volta).

Ônibus

Entre as 19h30 e as 22h, só poderão circular por Copacabana ônibus e táxis. As linhas que passam pela Enseada de Botafogosó poderão usar a via até às 22h. Depois desse horário, apenas linhas que funcionarão no Terminal Botafogo terão acesso à Enseada.

Haverá dois terminais de ônibus para embarque a partir das 22h, sendo um na Enseada de Botafogo, próximo ao Botafogo Praia Shopping, para quem vai em direção ao Centro, Rodoviária e bairros da Zona Norte, e outro em Ipanema, na Avenida Vieira Souto, com ônibus convencionais para Zona Oeste.

Confira abaixo a programação:

Ônibus para o Centro e Rodoviária

Embarques com destino ao Centro e Rodoviária, Troncal 1 (100) (Enseada de Botafogo x Central) e Troncal 4 (104) (Enseada de Botafogo x Rodoviária, via Catete / Av. Francisco Bicalho) serão feitos na Avenida das Nações, pista sentido Centro, na Enseada de Botafogo.

Ônibus para a Zona Norte

Quem for para a Zona Norte, deve embarcar nos pontos da Avenida das Nações, pista sentido Zona Sul, na Enseada de Botafogo, onde estarão as linhas 415 (Enseada de Botafogo x Usina), 455 (Enseada de Botafogo x Méier), 474 (Enseada de Botafogo x Jacaré) ou 483 (Enseada de Botafogo x Penha).

Ônibus para a Zona Oeste

No terminal de Ipanema, onde haverá ônibus para a Zona Oeste, quem for viajar nas linhas convencionais deve se dirigir à Avenida Vieira Souto. Quem optar pelas linhas executivas, deve embarcar na Rua Prudente de Morais. Todos os pontos ficam próximos à Rua Vinícius de Moraes.

As linhas convencionais são: Integrada 2 – 552 (Ipanema x Alvorada, via Av. Lúcio Costa), Integrada 6 – 558 (Ipanema x Cidade de Deus, via Itanhangá), Integrada 8 – 553 (Ipanema x Recreio, via Lagoa-Barra / Av. das Américas), Integrada 9 – 554 (Ipanema x Piabas, via Av. Niemeyer / Av. Benvindo Novaes), 539 (Ipanema x Rocinha, via Estrada da Gávea) e 557 (Ipanema x Rio das Pedras).

As linhas executivas são: 2334 (Ipanema x Campo Grande), 2335 (Ipanema x Santa Cruz, via Barra da Tijuca), 2338 (Ipanema x Campo Grande, via Estrada do Magarça). Confira aqui os itinerários.

Linhas que passam pela Praia de Botafogo e pela Rua da Passagem

As linhas que passam pela Praia de Botafogo e circulam pelas Ruas São Clemente e Voluntários da Pátria não terão seus itinerários alterados. São elas: 309 (Alvorada x Central, via Av. Lúcio Costa / Botafogo / Praia do Flamengo), 409 (Saens Pena x Horto, via Lapa), 410 (Saens Pena x Gávea, via Túnel Santa Bárbara), 548 (Alvorada x Metrô Botafogo, via Av. das Américas/Jardim Botânico) – Circular, 755D/2755D (Charitas x Gávea, via Túnel Santa Bárbara) e 775D/1775D (Charitas x Gávea, via Lapa).

Já as linhas que circulam pela Rua da Passagem terão seus trajetos alterados, com retorno pela Rua Real Grandeza. São elas: 433 (Vila Isabel x Botafogo (via Lapa) – Circular e 457 (Abolição x Botafogo (via Túnel Santa Bárbara) – Circular.

Linhas que passam por Copacabana

As linhas que circulam pelo bairro de Copacabana terão seus itinerários modificados. São elas: 426 (Usina x Jardim de Alah, via Túnel Santa Bárbara), 435 (Grajaú x Gávea, via Túnel Santa Bárbara), 472 (Triagem x Botafogo) – Circular, 583 / 584 (Cosme Velho x Leblon, via Jóquei) – Circular e 740D/2740D (Charitas x Botafogo).

Linha que passa na Urca

Na Urca não haverá mudanças de itinerário para a linha 107(Central x Urca) – Circular.

Linha que passa pelo Corte do Cantagalo

A linha 473 (São Januário x Corte do Cantagalo (Via Túnel Rebouças) – Circular, que passa pelo Corte de Cantagalo, terá seu itinerário alterado.

Outros locais na cidade:

Réveillon Parque Madureira

As linhas de ônibus que fazem ponto final nas vias interditadas deverão operar como circulares e farão o embarque e desembarque de passageiros na Estrada do Portela próximo à Rua Guarapari.

Réveillon Praia da Bica

Os ônibus que seguem para Praia da Bica seguirão pela Rua Uçá, Praça Jerusalém, retornando em frente à Rua Jorge de Lima, Praça Jerusalém, Rua Uçá, Rua Cambaúba, Rua República Árabe da Síria, Estrada do Galeão, Avenida Coronel Luís de Oliveira Sampaio e Estrada da Bica.

Réveillon de Sepetiba

Sentido Sepetiba: As linhas deverão seguir na Estrada de Sepetiba, entrar na Travessa Santa Vitória, Rua dos Pescadores e acessar a Rua da Floresta.

Sentido Santa Cruz: As linhas deverão seguir na Praia de Sepetiba, entrar na Travessa da Floresta, Rua da Floresta, Rua Pedro Leitão, Travessa Santa Vitória e acessar a Estrada de Sepetiba.

Réveillon da Barra da Tijuca

As linhas que trafegam na pista da orla serão desviadas pela Av. Afonso Arinos de Melo Franco.

Réveillon Pedra de Guaratiba

As linhas seguirão pela estrada do Catruz, entrando no retorno à esquerda para acessar a Rua Sd. Constantino Maroqui, Rua Sd. Elizeu Hipólito e Rua Sd. Estanislau Wojick para acessar a Estrada da Matriz e chegar no ponto final provisório, seguindo posteriormente seu itinerário normal.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte