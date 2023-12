Fernão Dias tem pedágio mais caro a partir desta quarta-feira (27)

Para dirigir no trecho Belo Horizonte – São Paulo motorista de automóvel terá que desembolsar mais dez centavos

ALEXANDRE PELEGI

Quem trafega pela rodovia Fernão Dias (BR-381/MG/SP), no trecho entre as regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte, já paga pedágio 10 centavos mais caro desde a zero hora desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

A estrada vai de Contagem/MG a Guarulhos/SP.

Este é o segundo reajuste autorizado no ano, no trecho operado pela Arteris. Como mostrou o Diário do Transporte, em março deste ano o valor já havia aumentado também em dez centavos. (Relembre)

A ANTT autorizou o reajuste de 4,57 %, corresponde à variação do IPCA no período, com vista à recomposição tarifária, conforme publicação no Diário Oficial desta terça-feira (26).

Com a deliberação da Agência a Tarifa Básica, reajustada após arredondamento, para a categoria de veículo 1, passa de R$ 2,80 para R$ 2,90.

O novo valor será aplicado nas praças de pedágio P1, em Mairiporã/SP, P2, em Vargem/SP, P3, em Cambuí/MG, P4, em Careaçu/MG, P5, em Carmo da Cachoeira/MG, P6, em Santo Antônio do Amparo/MG, P7, em Carmópolis de Minas/MG, e P8, em Itatiaiuçu/MG.

Principal ligação entre as regiões da Grande São Paulo e Grande Belo Horizonte, a rodovia Fernão Dias, com 562 quilômetros, liga as cidades de Contagem/MG e Guarulhos/SP desde 2008.

Administrada pela Arteris, a Rodovia recebe cerca de 250 mil veículos por dia e atende aproximadamente 16,6 milhões de habitantes.

Em termos de movimentação de cargas e passageiros, os volumes de tráfego são mais altos nos trechos entre Bragança Paulista (SP) e São Paulo, e Igarapé (MG) e Belo Horizonte, em ambos os sentidos da rodovia.

Veja a tabela com os novos valores:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes