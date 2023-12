Em ano de grandes desafios para o transporte público, Empresa 1 se destaca nas transformações do setor de mobilidade

Diante dos muitos desafios enfrentados pelo setor de mobilidade no Brasil, como a redução de passageiros no transporte coletivo, questões relacionadas à dificuldade de financiamento, a lenta aprovação do novo arcabouço legislativo para o transporte público brasileiro, empresas que se adiantam às necessidades do mercado saem na frente. É o caso da Empresa 1, companhia que integra o grupo canadense Volaris e o coletivo Modaxo pela inovação no transporte de pessoas. Somente em 2023, a presença da Empresa 1 cresceu 14% em termos de cidades atendidas e 26% de crescimento orgânico. Atualmente a organização atende frotas de mais de 170 cidades no Brasil, no México e na Guatemala, supervisiona 76 datacenters, tem 18 milhões de cartões inteligentes em uso, faz 20 milhões de certificações de crédito por dia e gera 218 milhões de imagens biométricas por mês.

A marca vem sendo responsável pela modernização de frotas em todo o país, inclusive, duas das cidades consideradas as melhores em mobilidade urbana, Florianópolis (SC) e Fortaleza (CE), contam com as tecnologias da Empresa 1. É a escolha de inúmeras administradoras e prefeituras porque suas soluções são totalmente customizadas, de acordo com a necessidade de cada região, promovendo a transformação que os usuários precisam e a demanda do setor.

Em Guarapari, por exemplo, houve modernização de bilhetagem dos ônibus das cidades, conhecido como Guaracard. Os veículos da frota passaram a contar com validadores atualizados que, além de cartões, também leem QR CODE, aplicativo para o passageiro para recarga e, ainda, câmeras para uso de reconhecimento facial. Cidades como Santarém (PA), Colatina (ES), Linhares (ES), Coronel Fabriciano (MG) e na Região Metropolitana de São Paulo também contaram com customizações.

Dentre as tecnologias lançadas em 2023 estiveram softwares e novas versões de sistemas como o Console SCM 300, CFTV, Sigom Fleet e Telemetria. Destaque para os validadores all in one. Além de serem compatíveis com diversas tecnologias, eles foram desenvolvidos para atuar como hub de integração dentro do ambiente do ônibus e aceitar diversas funcionalidades ao mesmo tempo. Com eles, o transporte passa a ter a tecnologia mais robusta e completa do mercado e pode aceitar múltiplos meios de pagamento, integração com AVL e telemetria, além de consolidar pacotes de dados, tudo em um só equipamento. Dessa forma, as atualizações e futuras atualizações necessárias serão mais fáceis e menos onerosas.

Diante dos muitos obstáculos de financiamento do setor, a Empresa 1 também criou uma campanha para viabilizar a aquisição de validadores online com custo muito abaixo do mercado e amplo benefício para os usuários. Trata-se da campanha de incentivo “Moderniza!”, iniciativa que viabiliza o financiamento facilitado, com objetivo de promover a atualização das tecnologias, aumentar as funcionalidades embarcadas, ter maior eficiência operacional, baixa de custos e oferecer um serviço com mais qualidade e praticidade para os passageiros.

A Empresa 1 também participou ativamente dos principais debates e eventos que têm o poder de transformar o setor. Neste ano, além de realizar, em março, a 4ª edição do “Seminário Mobilidade Inteligente na Prática”, em Fortaleza, também foi protagonista do Seminário NTU 2023, que ocorreu em agosto, em Brasília, e na Arena ANTP em outubro.

Novas iniciativas ESG também marcaram 2023, com foco principalmente na Diversidade & Inclusão. Em abril, foi realizada, em Belo Horizonte (MG), a exposição “Natureza Viva: a arte por trás da memória” apresenta obras do artista com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Lucas Ksenhuk, que retratou, por meio de pinceladas marcantes e precisas, histórias e memórias sob seu olhar. A partir da experiência, a Empresa 1 expandiu ações internas com formações, treinamentos e campanhas de conscientização. Além disso, as organizações que trocam equipamentos podem contar com a marca para fazer o descarte da maneira mais ecológica possível, evitando contaminação do meio ambiente.

