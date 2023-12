CET elabora operação especial para realização da 98ª edição da São Silvestre

Evento acontecerá no domingo, 31 de dezembro, e deve reunir mais de 35 mil atletas na Avenida Paulista

GUILHERME STRABELLI

A CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo) elaborou uma operação especial para a realização da 98ª Corrida Internacional de São Silvestre. A operação começará às 5h da sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. A estimativa é de 35 mil atletas participem do evento.

A prova será realizada no domingo, 31 de dezembro, com a concentração entre a Rua Augusta e a Alameda Campinas. Segundo a CET, 175 agentes participarão da operação especial.

A largada será na Avenida Paulista, sentido Consolação, e acontecerão nos seguintes horários: cadeirantes às 7h25, elite feminina às 7h40, elite masculina e geral às 8h05. A chegada será na Avenida Paulista também. As vias que fazem parte do percurso serão bloqueadas a partir das 2h.

Entre terça-feira, 26 de dezembro, e sexta, 29, começará a distribuição e grades na Avenida Paulista e vias próximas, como a Alameda Santos e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Na sexta, a partir das 16h, será permitida a ocupação de uma faixa e meia da direita da Alameda Campinas entre R. São Carlos do Pinhal e Av. Paulista, para montagem do Hospital de Base.

No sábado, a partir das 20h, acontecerá a interdição da Av. Paulista entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos, sendo permitido transpor a Avenida Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da Alameda Campinas entre R. São Carlos do Pinhal e Av. Paulista.

Já a partir das 22h, acontecerá a canalização de duas faixas da esquerda na Av. Dr. Arnaldo, sentido centro, entre a Rua Major Natanael e o Túnel José Roberto F. Melhem.

Por fim, no domingo, as vias transversais da Avenida Paulista serão interditadas a partir das 2h. Às 5h, o Túnel Noite Ilustratada será interditado. Das 5h30 às 6h, acontecerá a interdição do restante do percurso da Corrida. Após as 12h, a Av. Paulista seguirá fechada nos dois sentidos.

Confira o trajeto da corrida:

Largada – Avenida Paulista, em frente ao Shopping Center 3, entre Rua Augusta e Rua Frei Caneca utilizando duas pistas (dois sentidos), sentido Avenida Dr. Arnaldo;

Túnel José Roberto F. Melhem utilizando duas pistas (dois sentidos), sentido Avenida Dr. Arnaldo;

Avenida Dr. Arnaldo, entre Túnel José Roberto Melhem e Rua Major Natanael utilizando duas pistas (sentido Consolação / Pinheiros e pista parcial sentido Pinheiros / Consolação – 3 faixas de 5);

Rua Major Natanael, utilizando as duas pistas (dois sentidos), sentido Estádio;

Rua Itajobi;

Rua Capivari;

Praça Helena Sgarbi;

Rua Des. Paulo Passaláqua, sentido Marginal Tietê;

Praça Charles Miller;

Avenida Pacaembu, duas pistas, sentido Marginal Tietê;

Viaduto Pacaembu, no fluxo, sentido Marginal Tietê e parcial no contra fluxo, sentido estádio;

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, sentido Marginal Tietê;

Avenida Marquês de São Vicente, sentido centro;

Rua Norma P. Gianotti, sentido centro;

Avenida Rudge, sentido centro;

Viaduto Orlando Murgel, sentido centro;

Avenida Rio Branco, sentido centro;

Avenida Ipiranga, sentido República;

São João, sentido bairro;

Alameda Barão de Limeira, duas pistas, sentido bairro;

Avenida Duque de Caxias, pista da esquerda no contra fluxo, sentido bairro;

Largo do Arouche;

Rua Rego Freitas;

Rua Marquês de Itu;

Rua Bento Freitas;

Largo do Arouche;

Avenida Vieira de Carvalho, sentido Praça da República;

Praça da República;

Avenida Ipiranga, sentido bairro;

Avenida São João, sentido centro;

Largo do Paissandu;

Rua Conselheiro Crispiniano, por trás do Teatro Municipal;

Praça Ramos de Azevedo;

Rua Coronel Xavier de Toledo, sentido bairro;

Rua da Consolação, sentido bairro;

Viaduto Nove de Julho, pista da esquerda;

Viaduto Jacareí, pista da esquerda, na altura da Rua Santo Amaro, passa para a pista da direita da Rua Dona Maria Paula, sentido centro;

Avenida Brig. Luís Antônio, duas pistas, sentido bairro;

Avenida Paulista, duas pistas, sentido Consolação.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte