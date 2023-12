Acidente na Avenida Rio Branco, em São Paulo, causa desvios em 13 linhas de ônibus nesta quarta (27)

Colisão entre veículos aconteceu durante perseguição policial a carro furtado; ninguém ficou ferido

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus na capital paulista, informou que 13 linhas que circulam pela Avenida Rio Branco, no Centro da cidade, tiveram seus trajetos desviados por causa de um acidente. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

O acidente aconteceu durante uma perseguição policial a um carro que havia sido furtado. O acidente aconteceu na altura do cruzamento da Avenida com a Alameda Eduardo Prado, no sentido bairro.

Os veículos ainda continuam no local do acidente. Apesar da força do acidente, ninguém ficou ferido.

Confira linhas que foram afetadas:

129F/41 Conexão Petrônio Portela – Pça. do Correio

1732/10 Vl. Sabrina – Term. Amaral Gurgel

178L/10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas

8538/10 Freguesia do Ó – Pça. do Correio

8544/10 Cid. D’abril 3ª Gleba – Pça. do Correio

8600/10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandú

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

9301/10 Term. Casa Verde – Pça. do Correio

9354/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

9500/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

9501/10 Term. Cachoeirinha – Lgo. do Paissandú

9653/10 Pedra Branca – Pça. do Correio

967A/10 Imirim – Pinheiros

Desvio no sentido bairro: Normal até a Av. Rio Branco, Rua Helvétia, Rua Br. de Campinas, Al. Nothmann, Av. São João, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Rua Mário de Andrade, Rua Camarajibe, Av. Pacaembu, Viad. Pacaembu, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Pça. Iris Meimberg, Rua Norma Pieruccini Giannotti (sentido centro), Rua Cruzeiro, Rua Dr. Ribeiro de Almeida, Rua dos Americanos, Pça. Pe. Luís Alves de Siqueira Castro, Rua James Holland, Rua Norma Pieruccini Giannotti (sentido bairro), prosseguindo normalmente.

Guilherme Strabelli