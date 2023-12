Trens da linha 12-Safira da CPTM não circulam entre Brás e Tatuapé durante dois meses a partir desta terça (26); PAESE atende passageiros no trecho

Alteração no serviço acontece durante obras para melhoria do sistema

A partir desta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, os trens da linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não circulam no trecho entre as estações Brás eTatuapé durante dois meses, enquanto são realizadas obras para melhoria do sistema.

A previsão é que o atendimento seja retomado no dia 25 de fevereiro de 2024, após a instalação de novos Aparelhos de Mudança de Via (AMVs), que visam facilitar a chegada dos trens às estações, aumentando a fluidez nas linhas.

No período a CPTM também realizará obras na rede aérea e outros sistemas, por isso o trecho fica totalmente paralisado.

“As melhorias feitas em toda a extensão da Linha 12-Safira já reduziram o tempo de viagem de 63 para 53 minutos, mas por conta das restrições nas proximidades da Estação Brás, as composições não conseguem circular em velocidade normal no trecho. Com o Travessão em X, essas restrições irão acabar e a velocidade, consequentemente, aumentará”, explica Pedro Moro, presidente da CPTM.

Ônibus do PAESE foram acionados e atendem os usuários no trecho entre Brás e Tatuapé, onde a transferência com a linha 3-Vermelha do Metrô estará liberada de forma gratuita durante o período de obras.

A previsão é que a viagem de ônibus de Brás a Tatuapé dure cerca de 50 minutos.

