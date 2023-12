SPTrans lança concorrência para definir novo sistema de monitoramento dos ônibus de São Paulo

Ferramenta vai acompanhar, entre outros dados, cumprimento de partidas e horários, além de índices de qualidade

ÁDAMO BAZANI

Foi lançada nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, pela SPTrans (São Paulo Transporte) a licitação para contratação de empresa que vai implantar o novo Sistema de Monitoramento e Gestão Operacional (SMGO) dos ônibus da capital paulista.

A entrega de propostas vai ocorrer em 18 de janeiro de 2024.

Entre outros dados que serão acompanhados, estão cumprimento de partidas e horários, além de índices de qualidade que vão influenciar no ganho das empresas de ônibus municipais.

Essa tecnologia, pelos contratos assinados com as viações em setembro de 2019, já deveria ter sido uma das primeiras coisas a ser providenciadas na nova rede de transportes.

Segundo a SPTrans, o SMGO terá câmeras e equipamentos dentro dos cokeque permitem o aprimoramento no monitoramento dos ônibus do sistema municipal de transporte. A empresa vencedora deverá fornecer as licenças necessárias para o SMGO, bem como ficar responsável pelos serviços de implantação, customização, operação, treinamento, manutenção, processamento, armazenamento e comunicação dos dados em nuvem.

Em nota, a SPTrans explica que pretende ampliar a eficiência da fiscalização do sistema de ônibus com o novo conjunto de tecnologias

Nota SPTrans:

“A implantação futura do SMGO integra a missão da SPTrans de assegurar transporte público sustentável inclusivo, proporcionando deslocamentos com qualidade, segurança e eficiência, por meio do monitoramento, planejamento e gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros da Cidade de São Paulo.

A nova tecnologia permitirá modernizar o sistema e atuará na gestão das viagens e na prevenção de acidentes, garantindo ainda mais segurança e conforto aos passageiros e operadores.

As empresas interessadas em participar do processo de licitação devem apresentar suas respectivas propostas até 18/01/24 às 10h, por meio da página eletrônica “www.licitacoes-e.com.br”.”

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes