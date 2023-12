Prefeitura de São Pedro da Aldeia (RJ) moderniza frota das linhas municipais de ônibus

Ao menos duas linhas tiveram os veículos atualizados nesta terça-feira, 26 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, modernizou a frota de algumas linhas municipais de ônibus nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2023. As linhas 501 (Baleia x Base) e 504 (São Pedro x Alecrim) tiveram os veículos atualizados.

Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, a renovação, além de aumentar a segurança e o conforto, representa um compromisso com a sustentabilidade.

“Com entusiasmo, anunciamos a modernização significativa da nossa frota de ônibus no sistema municipal de transportes. Hoje, recebemos e colocamos em operação dois veículos novos 0 km. Estamos empolgados com essa etapa rumo a um sistema de transporte mais moderno, acessível e alinhado com as demandas da nossa comunidade”, afirmou.

A prefeitura da cidade assumiu as linhas municipais em 2022 e vem realizando adequações nos horários dos itinerários. Atualmente, a passagem para o transporte coletivo custa R$ 2,50. Além disso, o prefeito, Fábio do Pastel, garantiu ônibus com acessibilidade e ar-condicionado.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte