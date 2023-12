Estação Águas Claras do Metrô de Salvador (BA) é inaugurada nesta terça (26)

Embarque seguirá gratuito até o dia 1º de janeiro de 2024

GUILHERME STRABELLI

Nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, foi inaugurada a estação Águas Claras do Metrô de Salvador, na Bahia. A obra marca a conclusão do Tramo 3 do Sistema Metroviário da capital baiana.

O embarque de passageiros será gratuito até o dia 1º de janeiro, permitindo que cidadãos façam viagens gratuitamente.

Além da estação, foi entregue um terminal de ônibus anexo. No entanto, os coletivos só devem iniciar a circulação a partir de 2 de janeiro.

A estação teve investimento de R$ 518 milhões, enquanto que o terminal de integração teve custo de R$ 72 milhões.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte