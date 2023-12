BR-116, de Curitiba à Divisa SC/RS, terá pedágio mais caro a partir desta quarta-feira (27)

Tarifa básica passa dos atuais R$ 7,30 para R$ 7,90

ALEXANDRE PELEGI

Em deliberação publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, a Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, decidiu por reajustar a tarifa básica de pedágio no trecho de 412,7 quilômetros da rodovia BR-116, que liga a capital paranaense à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A medida altera o valor da tarifa básico a partir da zero hora desta quarta-feira (27), que passa de R$ 7,30 para R$ 7,90.

O reajuste recompõe o equilíbrio econômico financeiro do contrato, e foi autorizado de acordo com o IPCA, com percentual de 4,65% no período.

O contrato de concessão que engloba 17 municípios em sua malha viária foi assinado com a concessionária Autopista Planalto Sul S.A em 14 de fevereiro de 2008 co,m vigência de 25 anos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes