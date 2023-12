ANTT autoriza Jamjoy e Matriz Transportes a implantar e suprimir linha, e nega vários pedidos para operar mercados pleiteados por diferentes empresas, como Andorinha e Real Maia

Decisões foram publicadas nesta terça-feira (26)

ALEXANDRE PELEGI

Decisão Supas nº 894: Deferir o pedido da Matriz Transportes Ltda para modificar a prestação de serviço para suprimir a linha GOIÂNIA (GO) – PALMAS (TO), prefixeo nº 12-0262-00.

Autorizar a paralisação dos mercados a seguir, na Licença Operacional – LOP de número 130:

I – de GOIÂNIA (GO), JARAGUÁ (GO), URUAÇU (GO) para PALMAS (TO); e

II – de PORANGATU (GO) para ALVORADA (TO) e PALMAS (TO).

Esta Decisão entra em vigor em 10 de março de 2024.

Decisão Supas nº 926: Deferir o pedido da Jamjoy Viação Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha PALMAS (TO) – JOÃO LISBOA (MA), via IMPERATRIZ (MA), prefixo 23-0037-00, com as seguintes seções:

I – de IMPERATRIZ (MA) para AGUIARNOPOLIS (TO); e

II – de JOÃO LISBOA (MA) para ARAGUAINA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), GUARAI (TO) e MIRANORTE (TO).

PEDIDOS NEGADOS

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT indeferiu vários pedidos para operar mercados pleiteados por diferentes empresas.

O motivo foi o mesmo em todos os casos: não atender aos requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa nº 1, de 11 de agosto de 2020. A instrução é sobre a análise dos requerimentos de licença operacional.

Veja a seguir o número da decisão publicada hoje e o nome da empresa cujo pedido foi indeferido:

Decisão Supas nº 899: Empresa de Transportes Andorinha

Decisão Supas nº 900: Olivertur, razão social Trans-Turismo 2000 Ltda-ME

Decisão Supas nº 901: Viação Rio Oeste

Decisão Supas nº 902: Real Maia Transportes Terrestres

Decisão Supas nº 903: Comércio e Transporte Boa Esperança

Decisão Supas nº 904: Danistur Transporte Rodoviario

Decisão Supas nº 905: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 906: Expresso Brasileiro Transportes

Decisão Supas nº 907: Amatur Amazônia

Decisão Supas nº 908: Valtur Turismo, com a razão social Constantina Turismo

Decisão Supas nº 909: Viação Reobote

Decisão Supas nº 910: Empresa Líder, razão social Manoel Barbosa Lima

Decisão Supas nº 911: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 912: Empresa Líder, razão social Manoel Barbosa Lima

Decisão Supas nº 913: Comércio e Transporte Boa Esperança

Decisão Supas nº 914: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 915: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 916: Comércio e Transporte Boa Esperança

Decisão Supas nº 917: Falone Transportes e Turismo

Decisão Supas nº 918: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 919: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 920: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 921: Empresa Líder, razão social Manoel Barbosa Lima

Decisão Supas nº 922: Empresa Líder, razão social Manoel Barbosa Lima

Decisão Supas nº 923: Valtur Turismo, com a razão social Constantina Turismo

Decisão Supas nº 924: Viação Rio Oeste Ltda

Decisão Supas nº 925: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 928: Hélios Coletivos e Cargas Eireli

Decisão Supas nº 929: Olivertur, razão social Trans-Turismo 2000 Ltda-ME

Decisão Supas nº 930: Olivertur, razão social Trans-Turismo 2000 Ltda-ME

Decisão Supas nº 931: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 932: Viação Central Bahia de Transportes Ltda

Decisão Supas nº 933: Lion Transportes, razão social CP Transportes e Empreendimentos

Decisão Supas nº 934: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 935: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Decisão Supas nº 936: Real Maia Transportes Terrestres – Eireli

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes