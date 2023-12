Rodoviária de Curitiba (PR) espera 90 mil embarques para o Ano Novo

Litoral paranaense é destino mais procurado, representando 40% dos passageiros

GUILHERME STRABELLI

A Rodoviária da cidade de Curitiba, no Paraná, prevê aproximadamente 90 mil embarques para o feriado de Ano Novo. Isso representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 86.715 embarques.

A estimativa da Urbanização de Curitiba (Urbs) é de que 2.720 ônibus deixem a capital no período. O movimento deverá se concentrar nos dias 28 (14,6 mil), 29 (19 mil), 30 (14,5 mil) e 31 (8 mil) de dezembro.

O litoral paranaense é o destino mais procurado, correspondendo a 40% dos passageiros. Em seguida, vem Santa Catarina, com 22% dos embarques. O interior do Paraná (18%), São Paulo (10%), Rio de Janeiro (4%), Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%) completam a lista de destinos.

Durante o período, haverá reforço para o atendimento aos passageiros, com agentes operando nas áreas internas e nos acessos ao terminal. Além disso, está previsto o aumento no efetivo da Guarda Municipal, especialmente nas entradas do terminal, e uma maior fiscalização de táxi.

As linhas de ônibus que dão acesso à Rodoviária terão veículos reservas à disposição da fiscalização em caso de necessidade.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte