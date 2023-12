Vitória da Conquista (BA) estabelece horário de ônibus em feriados e altera operação de linhas durante recesso escolar

Nos domingos, 24 e 31 de dezembro, linhas funcionarão até às 22h

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Vitória da Conquista, na Bahia, estabeleceu o horário das linhas de ônibus durante os feriados de Natal e Ano Novo e alterou a operação de alguns itinerários durante o recesso escolar.

As mudanças foram feitas através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). O cronograma estabelecido determina que nos domingos, 24 e 31 de dezembro, as linhas funcionarão até as 22h, seguindo os horários dos sábados.

Já nos feriados, 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2024, os horários serão os mesmos dos domingos, com funcionamento normal.

A partir desta terça-feira, 26, as linhas D30, D32, D34, D44, R02, R05 e R06 terão os horários modificados. Por sua vez, as linhas D35, D36, D39, P51, P55 e R09 deixarão de operar durante o período de férias escolares.

Para conferir a programação, basta acessar o portal da prefeitura.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte